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Огромный карп воспользовался моментом и сбежал во время фотосессии
29.06.2017 19:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в Чехии: местный рыбак поймал в озере огромного карпа и решил сделать с ним памятное фото. На видео видно, как мужчина не может определиться с позой для снимка и в один момент рыба "оживает" и ускользает из его рук. Рыбак вместе со своим приятелем пытаются снова поймать карпа, но он уходит обратно в озеро.
В итоге памятного фота сделать не удалось, а вот забавное видео набирает сотни "лайков" в соцсетях.
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Рыбаки не смогли справиться с огромным карпом во время фотосессии и позволили рыбе уйти восвояси. Смотрите на видео, как нельзя поступать, позируя с трофеем.
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