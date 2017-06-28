Огромный карп воспользовался моментом и сбежал во время фотосессии

Инцидент произошел в Чехии: местный рыбак поймал в озере огромного карпа и решил сделать с ним памятное фото. На видео видно, как мужчина не может определиться с позой для снимка и в один момент рыба "оживает" и ускользает из его рук. Рыбак вместе со своим приятелем пытаются снова поймать карпа, но он уходит обратно в озеро.

В итоге памятного фота сделать не удалось, а вот забавное видео набирает сотни "лайков" в соцсетях.