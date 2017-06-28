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Огромный карп воспользовался моментом и сбежал во время фотосессии

29.06.2017 19:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в Чехии: местный рыбак поймал в озере огромного карпа и решил сделать с ним памятное фото. На видео видно, как мужчина не может определиться с позой для снимка и в один момент рыба "оживает" и ускользает из его рук. Рыбак вместе со своим приятелем пытаются снова поймать карпа, но он уходит обратно в озеро.

В итоге памятного фота сделать не удалось, а вот забавное видео набирает сотни "лайков" в соцсетях. 

 
 
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Рыбаки не смогли справиться с огромным карпом во время фотосессии и позволили рыбе уйти восвояси. Смотрите на видео, как нельзя поступать, позируя с трофеем.

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