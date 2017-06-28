Кадровые назначения в армии – в Беларуси новый зам по тылу

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах – в армии новый начальник тыла, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

"Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу – начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что занимавший ранее эту должность генерал-майор Виталий Киреев уволен в запас по возрасту с правом, за ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

По информации пресс-службы, полковник Александр Панферов стал начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения – первым заместителем начальника тыла ВС, ранее эти вопросы курировал новый замминистра обороны Бурдыко.