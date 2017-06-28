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Кадровые назначения в армии – в Беларуси новый зам по тылу

29.06.2017 19:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах – в армии новый начальник тыла, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Кадровые назначения в армии – в Беларуси новый зам по тылу
© Фото: Белорусская военная газета
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"Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу – начальником тыла Вооруженных Сил Республики Беларусь", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что занимавший ранее эту должность генерал-майор Виталий Киреев уволен в запас по возрасту с правом, за ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия. 

По информации пресс-службы, полковник Александр Панферов стал начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения – первым заместителем начальника тыла ВС, ранее эти вопросы курировал новый замминистра обороны Бурдыко.

 
Теги: Минск
 
 
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Прежний замминистра обороны по тылу уволен в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия.

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