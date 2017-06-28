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Белорусы не знают о социальном предпринимательстве

29.06.2017 19:38 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы не знают о социальном предпринимательстве

Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) провело опрос, целью которого было изучить восприятие социального предпринимательства жителями белорусских городов.

Исследование продемонстрировало  недостаточный уровень информированности городского населения о социальном предпринимательстве: более половины опрошенных (67,3%) никогда не слышали о таком явлении. 

И в целом у белорусских горожан есть сомнения, что в ближайшем времени в стране могут появиться социальные предприятия. Каждый третий опрошенный (32,8%) считает, что такие организации появятся нескоро, а каждый четвертый (27,6%) – что это вообще невозможно.

Среди основных факторов, ограничивающих появление социальных предприятий,респонденты называют сложную экономическую ситуацию (56,3%) и несовершенную законодательную базу для такой деятельности (24,8%).

Примечательно, что более половины горожан (62,8%) считают, что решением социальных проблем должно заниматься, в первую очередь, государство за счет средств госбюджета. О возможности участия бизнеса в этой сфере упомянул только каждый восьмой опрошенный (12,1%).

 
 
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Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) провело опрос, целью которого было изучить восприятие социального предпринимательства...

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