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Гандболистки "Гомеля" узнали соперников в квалификации Лиги чемпионов

29.06.2017 23:47 — Разное | Tut.by  
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Двукратные чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» узнали соперников по квалификационному турниру нового, 25-го по счету сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Томажа Чатера в полуфинальном матче 1-й группы 9 сентября сыграет с норвежским клубом «Кристиансанд». В другом полуфинале в хорватская «Подравка» встретится с турецким «Кастамону».

Победители двух полуфинальных игр 10 сентября разыграют путевку в основной групповой раунд главного континентального турнира. Туда же попадет и победитель второй квалификационной группы. Там полуфинальные пары выглядят так: «Эрфурт» (Германия) — «Месалия» (Испания), «Хеэр» (Швеция) — «Хипо» (Австрия).

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова освобожден от проблем отборочных баталий и во второй раз подряд сыграет в элитном раунде мужской Лиги чемпионов. Своих соперников брестчане узнают после жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 июня, в словенской Любляне.

Обладатели серебра белорусского первенства гандболисты минского СКА сыграют во втором по рангу турнире — Кубке Европейской федерации гандбола (ЕГФ).

 
Теги: Гомель
 
 
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Двукратные чемпионки Беларуси гандболистки "Гомеля" узнали соперников по квалификационному турниру нового, 25-го по счету сезона Лиги чемпионов.

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