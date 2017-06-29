Двукратные чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» узнали соперников по квалификационному турниру нового, 25-го по счету сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Томажа Чатера в полуфинальном матче 1-й группы 9 сентября сыграет с норвежским клубом «Кристиансанд». В другом полуфинале в хорватская «Подравка» встретится с турецким «Кастамону».

Победители двух полуфинальных игр 10 сентября разыграют путевку в основной групповой раунд главного континентального турнира. Туда же попадет и победитель второй квалификационной группы. Там полуфинальные пары выглядят так: «Эрфурт» (Германия) — «Месалия» (Испания), «Хеэр» (Швеция) — «Хипо» (Австрия).

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова освобожден от проблем отборочных баталий и во второй раз подряд сыграет в элитном раунде мужской Лиги чемпионов. Своих соперников брестчане узнают после жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 июня, в словенской Любляне.

Обладатели серебра белорусского первенства гандболисты минского СКА сыграют во втором по рангу турнире — Кубке Европейской федерации гандбола (ЕГФ).