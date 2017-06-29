Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» во второй раз представят Беларусь в розыгрыше Лиги чемпионов. Свой первый поединок нового сезона 9-кратные чемпионы Беларуси проведут 19 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Столичные «драконы» начнут выступление с первого квалификационного раунда. В соперниках может оказаться один из 15 клубов: «Автодор» (Саратов, Россия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Босна Роял» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Ховентуд» (Испания), «Гронинген» (Нидерланды), «Калев» (Таллин, Эстония), «Капфенберг» (Австрия), «Карпош Соколи» (Македония), «Керавнос» (Кипр), «Лулео» (Швеция), «Людвигсбург» (Германия), «Сигал» (Косово), «Антверпен» (Бельгия), «Витаутас» (Литва). Жеребьевка первого раунда квалификации состоится 11 июля.

Чтобы пробиться в основной этап чемпионской Лиги, нужно успешно преодолеть 3 квалификационных барьера.

В прошлом, первом в истории сезоне Лиги чемпионов ФИБА-Европа минчане успешно прошли первый раунд квалификации, переиграв болгарский «Рилски Спортист» (72:58 и 74:64), а затем уступили путевку в групповой этап израильскому клубу «Нагария» (66:70 и 67:71).

Кроме участия в Лиге чемпионов подопечные Александра Крутикова в новом сезоне выступят в Единой лиге ВТБ, а также Кубке и чемпионате Беларуси.