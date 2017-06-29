Мирный и Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне

Белорусско-польский дуэт Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За выход в полуфинал Мирный и Матковски, которые провели второй матч за день из-за непогоды в Великобритании, уступили Рохану Бопанне (Индия) / Андре Са (Бразилия) — 2:6, 7:6 (7:2), 3:10.

Теперь белорусский и польский теннисисты сосредоточатся на подготовке к Уимблдону.

Успешно во втором круге квалификации турнира Большого шлема сегодня выступила белоруска Лидия Морозова, которая в паре c Лесли Керхов из Нидерландов была сильнее американок Кристи Ан и Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:5, 7:5.

Белорус Александр Бурый в паре с Ариэлем Бехаром из Уругвая также во втором круге отбора на Уимблдоне проиграли тайваньцу Чен-Пен Хсе и Максу Шнуру из США — 7:6 (8:6), 5:7, 3:6. Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля.