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Мирный и Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне
Белорусско-польский дуэт Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За выход в полуфинал Мирный и Матковски, которые провели второй матч за день из-за непогоды в Великобритании, уступили Рохану Бопанне (Индия) / Андре Са (Бразилия) — 2:6, 7:6 (7:2), 3:10.
Теперь белорусский и польский теннисисты сосредоточатся на подготовке к Уимблдону.
Успешно во втором круге квалификации турнира Большого шлема
Белорус Александр Бурый в паре с Ариэлем Бехаром из Уругвая также во втором круге отбора на Уимблдоне
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Белорусско-польский дуэт Максим Мирный и Марцин Матковски уступили в четвертьфинале теннисного турнира в Истборне.
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