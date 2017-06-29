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Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Сборная Германии стала вторым финалистом футбольного Кубка конфедераций, который проходит в России.
Немцы впечатляющего начали матч, уже к 8-й минуте забив два гола. Дублем отметился Леон Горецка. Все вопросы о победителе матча снял в середине второго тайма Тимо Вернер, сделав счет 3:0.
В конце матча команды еще успели обменяться голами. У Мексики отличился Марко Фабиан, а у Германии — Амин Юнес — 4:1.
В воскресенье в финале Германия сыграет с Чили.
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Сборная Германии стала вторым финалистом футбольного Кубка конфедераций, который проходит в России.
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