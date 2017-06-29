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Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций

29.06.2017 23:24 — Разное | Tut.by  
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Сборная Германии стала вторым финалистом футбольного Кубка конфедераций, который проходит в России.


Reuters

Немцы впечатляющего начали матч, уже к 8-й минуте забив два гола. Дублем отметился Леон Горецка. Все вопросы о победителе матча снял в середине второго тайма Тимо Вернер, сделав счет 3:0.

В конце матча команды еще успели обменяться голами. У Мексики отличился Марко Фабиан, а у Германии — Амин Юнес — 4:1.

В воскресенье в финале Германия сыграет с Чили.

 
 
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Сборная Германии стала вторым финалистом футбольного Кубка конфедераций, который проходит в России.

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