Смолевичская «Виктория» одолела в серии буллитов в третьем матче финальной серии гродненский «Ритм» — 6:5 (основное время матча — 5:5) и во второй раз в своей истории победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Чемпион определялся в серии до двух побед. Первую встречу в Гродно выиграли хоккеистки «Ритма» — 1:0. В ответном поединке в родных стенах «Виктория» оказалась сильнее — 3:0.

Третий матч прошел на поле представителя Минской области, который на предварительной стадии чемпионата занял первое место в турнирной таблице и получил преимущество своего поля. Команда из Смолевичей вела в решающей игре 5:2. Авторами голов стали лидеры хозяев Юлия Михейчик и Анастасия Сыроежко, которые сделали по голевому дублю, и Рита Батура. Однако «Виктория» позволила соперницам из Гродно за последние 15 минут основного времени трижды поразить свои ворота — 5:5. Точными бросками на этом отрезке игры отметились Юлия Курганская и дважды Надежда Силицкая.

В серии буллитов удача была на стороне «Виктории», для которой это второй чемпионский титул.

Впервые команда из Смолевичей заняла первое место в 2012 году.

Наиболее титулованным клубом является «Ритм», который 22 раза побеждал в турнире. Дважды — в 2013 и 2015 годах — чемпионами Беларуси становились хоккеистки «Минска».

Чемпион сезона-2016/2017 «Виктория» также получила право сыграть в Кубке клубных команд Европы в высшем дивизионе.