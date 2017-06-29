ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смолевичская "Виктория" второй раз победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве

29.06.2017 23:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смолевичская «Виктория» одолела в серии буллитов в третьем матче финальной серии гродненский «Ритм» — 6:5 (основное время матча — 5:5) и во второй раз в своей истории победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото Белорусской федерации хоккея на траве

Чемпион определялся в серии до двух побед. Первую встречу в Гродно выиграли хоккеистки «Ритма» — 1:0. В ответном поединке в родных стенах «Виктория» оказалась сильнее — 3:0.

Третий матч прошел на поле представителя Минской области, который на предварительной стадии чемпионата занял первое место в турнирной таблице и получил преимущество своего поля. Команда из Смолевичей вела в решающей игре 5:2. Авторами голов стали лидеры хозяев Юлия Михейчик и Анастасия Сыроежко, которые сделали по голевому дублю, и Рита Батура. Однако «Виктория» позволила соперницам из Гродно за последние 15 минут основного времени трижды поразить свои ворота — 5:5. Точными бросками на этом отрезке игры отметились Юлия Курганская и дважды Надежда Силицкая.

В серии буллитов удача была на стороне «Виктории», для которой это второй чемпионский титул.

Впервые команда из Смолевичей заняла первое место в 2012 году.

Наиболее титулованным клубом является «Ритм», который 22 раза побеждал в турнире. Дважды — в 2013 и 2015 годах — чемпионами Беларуси становились хоккеистки «Минска».

Чемпион сезона-2016/2017 «Виктория» также получила право сыграть в Кубке клубных команд Европы в высшем дивизионе.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион сезона-2016/2017 "Виктория" также получила право сыграть в Кубке клубных команд Европы в высшем дивизионе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруска победила в беге на 100 м с барьерами на турнире во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика