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Белоруска победила в беге на 100 м с барьерами на турнире во Франции

29.06.2017 23:09 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами на международном турнире во французском Нанси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Эльвира Герман. Кадр youtube.com

На соревнованиях Meeting Pro Athle белоруска пересекла первой финишную ленту с результатом 12,96 сек, разменяв рубеж в 13 секунд. Второе место заняла бельгийка Анн Загре — 13,03 сек, третьей завершила выступление Рикарда Лобе из Германии — 13,10 сек.

В середине июня Эльвира Герман заняла второе место на соревнованиях в финском Турку, пробежав дистанцию за 13,14 сек, опередив тогда лидера сборной Беларуси Алину Талай, которая на недавнем командном чемпионате Европы во французском Лилле также разменяла 13 секунд и показала результат 12,91 сек.

Одновременно с турниром в Нанси, где первенствовала Эльвира Герман, проходил представительный турнир в чешской Остраве. На дистанции 100 м с барьерами победила Памела Дуткевич из Германии — 12,72 сек.

В Остраве был зафиксирован еще ряд высоких результатов. Ямайский спринтер Усейн Болт готовится к августовскому чемпионату мира в Лондоне, который для великого атлета станет последним в карьере. Дистанцию 100 м восьмикратный олимпийский чемпион пробежал за 10,06 сек, однако остался недоволен показанным временем.

В метании копья немец Томас Ролер победил со вторым результатом сезона в мире — 91 м 53 см. Лучшая попытка сезона 2017 года принадлежит также Ролеру, который 5 мая в Дохе на этапе «Бриллиантовой лиги» метнул копье на 93 м 90 см.

 
 
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Белоруска Эльвира Герман победила в беге на 100 м с барьерами на международном турнире во французском Нанси.

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