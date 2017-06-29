ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Канадец с белорусским паспортом продлил контракт с "Юностью"

29.06.2017 22:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Центральный нападающий Даниэль Корсо продолжит выступления за «Юность-Минск», сообщает официальный сайт столичного клуба.


Даниэль Корсо. Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

В прошлом сезоне форвард, который был альтернативным капитаном команды, стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси, набрав 49 (16+33) очков в 28 матчах. В плей-офф Даниэль из-за травмы не смог помочь «красно-синим», проведя лишь один матч и отметившись в нем результативной передачей.

В «Юности» Корсо, которому в марте следующего года исполнится 40 лет, отыграл уже три сезона, стал с командой чемпионом страны и обладателем Кубка.

Прежде Даниэль Корсо выступал за клубы Финляндии, Швейцарии, Швеции, России и Германии, играл в КХЛ за «Динамо-Минск», провел 77 матчей в НХЛ за «Сент-Луис» и «Атланту», а также защищал цвета сборной Канады на молодежном (U-20) чемпионате мира в сезоне 1997/98. На драфте — 1996 нападающий, который теперь имеет белорусское гражданство, был выбран под 169-м номером «Сент-Луисом».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом сезоне форвард, который был альтернативным капитаном команды, стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Криштиану Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми-близнецами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика