Центральный нападающий Даниэль Корсо продолжит выступления за «Юность-Минск», сообщает официальный сайт столичного клуба.



Даниэль Корсо. Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

В прошлом сезоне форвард, который был альтернативным капитаном команды, стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата Беларуси, набрав 49 (16+33) очков в 28 матчах. В плей-офф Даниэль из-за травмы не смог помочь «красно-синим», проведя лишь один матч и отметившись в нем результативной передачей.

В «Юности» Корсо, которому в марте следующего года исполнится 40 лет, отыграл уже три сезона, стал с командой чемпионом страны и обладателем Кубка.

Прежде Даниэль Корсо выступал за клубы Финляндии, Швейцарии, Швеции, России и Германии, играл в КХЛ за «Динамо-Минск», провел 77 матчей в НХЛ за «Сент-Луис» и «Атланту», а также защищал цвета сборной Канады на молодежном (U-20) чемпионате мира в сезоне 1997/98. На драфте — 1996 нападающий, который теперь имеет белорусское гражданство, был выбран под 169-м номером «Сент-Луисом».