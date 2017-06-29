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Криштиану Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми-близнецами
Криштиану Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми-близнецами, к которым он отправился сразу
Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной разрешили лучшему футболисту мира
В начале июня сообщалось, что суррогатная мать родила Роналду близнецов (мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева). Первому сыну Роналду уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году также от суррогатной матери.
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Криштиану Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми-близнецами, к которым он отправился сразу после поражения в полуфинале Кубка конфедераций,...
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