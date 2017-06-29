Криштиану Роналду опубликовал фото со своими новорожденными детьми-близнецами, к которым он отправился сразу после поражения в полуфинале Кубка конфедераций, который проходит в России.



«Счастлив, что могу держать две новые любви моей жизни», — написал Криштиану Роналду на своей странице в фейсбуке. Фото: facebook.com/Cristiano

Президент Федерации футбола Португалии и главный тренер сборной разрешили лучшему футболисту мира досрочно покинуть расположение национальной команды и не участвовать в поединке за бронзу, чтобы игрок отправился к детям, родившимся накануне Кубка конфедераций. Сегодня Криштиану Роналду увиделся со своими детьми в первый раз.

В начале июня сообщалось, что суррогатная мать родила Роналду близнецов (мальчика назвали Матео, девочке дали имя Ева). Первому сыну Роналду уже шесть лет. Он появился на свет в 2010 году также от суррогатной матери.