Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев назвал причины того, что его команде не удалось сломить сопротивление литовской «Судувы в стартовом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.



Олег Кубарев. Фото: Прессбол

— Многое не получалось. Неприятно, что мы сегодня не выиграли. Но здесь надо отдать должное сопернику. Соглашусь, что гости очень хорошо играли, и я скажу, что можно сегодня отметить именно соперника. В своих рядах я не могу отметить отдельных футболистов.

Да, у нас кто-то выпал. Не могу сказать, что у нас кто-то взял на себя лидерские роли, особенно это было видно в атаке. Не хватало и паса последнего, и точного удара. Предпосылки были, уже во втором тайме мы оказали давление на соперника и, можно сказать, играли почти все время на чужой половине. Но, к сожалению, это материальное преимущество не дает преимущества в целом, потому что счет равный. Преимуществом мы сегодня не воспользовались. Плохо сыграли в атаке.

— Вы провели двойную замену в перерыве. У вас вновь были претензии к фланговым игрокам?

— Вы сами видели, что на левом фланге у нас вообще ничего не создавалось. Алексиевич играл на правой бровке, но получил ушиб. Кроме того, было видно, что это не его позиция.

Тренер «Судувы»: Обороняться в футболе надо тоже уметь

Главный тренер «Судувы» Владимир Чебурин после матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы с солигорским «Шахтером» признал, что доволен результатом и действиями своей команды.

— Интересный матч. Две команды готовились, это было видно, даже по первым касаниям мяча. У каждого свое видение, свой подход к этому матчу.

В первом тайме пару острых моментов создали, попали в перекладину. Можно было чуть активнее в завершении работать, может было бы что-то результативное. Но мы ожидали, что команда «Шахтер» довольно мобильная, мастеровитая и будет играть в свой футбол. Но мы где-то не позволяли, закрывая зоны, закрывая игроков, навязывая борьбы больше, выигрывали мячи на перехватах.

И все равно скажу, что во втором тайме уже то давление, которое они организовали, было очень серьезное, и мяч очень часто оказывался в штрафной площади. Но я хочу отдать должное своим ребятам, которые проявили действительно хороший характер, неплохую содержательную игру показали по первому тайму, отрезками где-то и второй тайм. Больше мы оборонялись, оборонялись успешно. Обороняться в футболе надо тоже уметь и это тоже элемент футбола, — сказал Владимир Чебурин.