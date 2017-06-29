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Гуренко о старте в Лиге Европы: Беспокоит, что парни потеряли нити игры

29.06.2017 22:01 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Рунавиком» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Не все, что задумывали, получались. Хотели добиться другого результата перед ответным матчем. Что ж, первый тайм остался за нами, едем играть второй.

— Имела ли место недооценка со стороны «Динамо»?

— К некоторым из ребят могу предъявить такие претензии. К сожалению, они не до конца выполнили тренерскую установку. Кое-кто из футболистов выпал… Тем не менее это внутренняя кухня. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Сейчас мысли, скорее, о встрече с «Витебском».

— Счет 2:1 — недостаточный задел?

— Не хочу рассуждать на эту тему. Мы выиграли в первом матче и летим играть на победу на Фареры.

— Пропущенный мяч — вина вратаря?

— Никогда не считаю, кто прав, а кто — виноват. Больше беспокоит, что парни потеряли нити игры, не смогли перестроиться. Соперник стал нас выше прессинговать, проводить быстрые контратаки. Что ж, разберем игру, чтобы исключить подобные ошибки.

— «Рунавик» сыграл сильнее, чем вы предполагали?

— Нет. Примерно то же и ожидал увидеть. Соперник впервые действовал по схеме с пятью защитниками, что читалось. Он наверняка увидел, с какими проблемами сталкивается «Динамо» при вскрытии чужой обороны, поэтому решил насытить свою заднюю линию. А вскрывать ее нужно с помощью индивидуального мастерства и слаженных действий нападающих. Увы, не все установки выполнили, поэтому возможностей у чужих ворот было меньше, чем надеялись.

Ответный поединок на Фарерах минские динамовцы проведут 6 июля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал победу над "Рунавиком" в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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