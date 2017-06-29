|
Гуренко о старте в Лиге Европы: Беспокоит, что парни потеряли нити игры
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал
— Не все, что задумывали, получались. Хотели добиться другого результата перед ответным матчем. Что ж, первый тайм остался за нами, едем играть второй.
— Имела ли место недооценка со стороны «Динамо»?
— К некоторым из ребят могу предъявить такие претензии. К сожалению, они не до конца выполнили тренерскую установку. Кое-кто из футболистов выпал… Тем не менее это внутренняя кухня. Сделаем выводы и будем двигаться дальше. Сейчас мысли, скорее, о встрече с «Витебском».
— Счет 2:1 — недостаточный задел?
— Не хочу рассуждать на эту тему. Мы выиграли в первом матче и летим играть на победу на Фареры.
— Пропущенный мяч — вина вратаря?
— Никогда не считаю, кто прав, а кто — виноват. Больше беспокоит, что парни потеряли нити игры, не смогли перестроиться. Соперник стал нас выше прессинговать, проводить быстрые контратаки. Что ж, разберем игру, чтобы исключить подобные ошибки.
— «Рунавик» сыграл сильнее, чем вы предполагали?
— Нет. Примерно то же и ожидал увидеть. Соперник впервые действовал по схеме с пятью защитниками, что читалось. Он наверняка увидел, с какими проблемами сталкивается «Динамо» при вскрытии чужой обороны, поэтому решил насытить свою заднюю линию. А вскрывать ее нужно с помощью индивидуального мастерства и слаженных действий нападающих. Увы, не все установки выполнили, поэтому возможностей у чужих ворот было меньше, чем надеялись.
Ответный поединок на Фарерах минские динамовцы проведут 6 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал победу над "Рунавиком" в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
|
Архив (Разное)
Комментарии