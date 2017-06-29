Сегодня в администрации Партизанского района прошла встреча чиновников с жителями Тракторного поселка. На мероприятие пришло несколько десятков жителей домов квартала, представители исполкома и УКСа Заводского района. Замглавы администрации Павел Караневич сразу предупредил присутствующих, что это не общественное обсуждение, а просто реакция администрации на коллективное обращение жителей квартала.

Напомним, на днях в Тракторном поселке начали сносить двухэтажные дома, которые давно отселили. Работы закончить планируют к августу. Остальные дома будут сносить согласно плану.





— Нам поступило коллективное обращение от жителей квартала. И мы решили собрать вас, чтобы довести до вас позицию администрации и выслушать вашу позицию, ваше мнение, — объяснил замглавы администрации.

К слову, мнений было много и они были кардинально разные: кто-то выступал за то, чтобы сохранить дома, кто-то — за то, чтобы снести, кто-то — чтобы отселить людей из домов с плохим техническим состоянием, но сами дома сохранить.

Эмоций в зале тоже было много.





— Я живу в Тракторном всю жизнь. И попытка превратить Минск в Нью-Йорк выглядит жалкой, — выступила одна из местных жительниц. — И людей во внимание вы не принимаете. И почему такое отношение к собственности? Это моя квартира, я хочу в ней жить, я имею на нее право. Почему нас ставят перед фактом: вы решили, вы запроектировали? Я хочу остаться здесь, мой дом еще 100 лет простоит. И это наша историческая память. Не сохраним прошлое — не получим будущего.

Жильцы дома по ул. Чеботарева, 23, напротив, просили скорее их снести.



— Наш дом рассыпается на глазах. Мы живем на первом этаже на Чеботарева, 23, вот пришли соседи мои, и они подтвердят, что пол под нами проваливается, — заявил мужчина. — Снесите наш дом уже скорее, раз довели его до такого состояния. Защитники квартала пусть приедут и поживут у нас. А я готов ехать в каменные джунгли, в эту вашу Каменную Горку!

По существу чиновники, в том числе представители УКСа Заводского района, который уже начал и будет осуществлять снос остальных домов в поселке, рассказали следующее.

Кого снесут?

По проекту развития района, который был утвержден еще в 2007 году, под снос уже пошло 10 домов. Дома, которые пустят под бульдозер в ближайшем будущем:

— Щербакова 38, 40, 42, 44, 46, 22, 24, 2, 4, 6, 10, 12, 14;

— Чеботарева, 22, 16, 16а, 18, 20, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21,23, 13, 11, 9, 3, 5;

— Клумова, 13, 15, 17, 19;

— Стахановская, 18, 20, 22, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19.

На месте этих домов планируют построить 5−7-этажные жилые дома.

Когда начнут сносить и куда отселять?

Снос будет проходить в несколько этапов. Правда, конкретных сроков, когда начнут сносить еще заселенные дома, куда и когда начнут переселять людей, чиновники назвать не смогли. Как и не смогли пообещать, что новое жилье люди получат в том же районе, где живут.





«Это будет зависеть от инвестора», — кратко пояснили представители администрации.

Рассматривались ли другие варианты?

Вопрос, который волнует историков, активистов и неравнодушных жителей квартала, — рассматривали ли чиновники альтернативные варианты развития квартала? Может, стоило бы сохранить дома, привести их в надлежащее состояние и оставить как часть истории?





Но чиновники уверяют: реконструкция двухэтажных домов с деревянными перекрытиями, которым уже больше 50 лет, стоит дороже, чем снос и строительство нового жилья. К тому же на время проведения реконструкции жильцов надо будет куда-то отселить.

— Кто все это будет финансировать? Это огромные затраты, — резюмировал замглавы района.