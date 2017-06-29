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Поклонники умоляют Эминема сбрить бороду

29.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Поклонники известного американского рэп-исполнителя Эминема (Eminem) обратились к нему с просьбой сбрить бороду, соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Несколько дней назад рэпер выложил в своем Instagram, где он запечатлен вместе с музыкантами Dr. Dre и Кендриком Ламаром. "Всего лишь парочка парней из Комптона и один из Детройта. С бородой", — подписал снимок артист. Фото было сделано во время премьеры фильма The Defiant Ones в Лос-Анджелесе. 

"Эминем, мы восхищаемся тобой и твоей работой. Но тебе просто не идет борода. Мы умоляем тебя избавиться от нее как можно скорее", — говорится в тексте петиции.

Под обращением подписались более 70 поклонников таланта Эминема.

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