МИНСК, 29 июн — Sputnik. Впервые на параде 3 июля в Минске будет показан ряд новинок отечественной оборонной промышленности, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель Госкомвоенпрома Беларуси Владимир Лавренюк.

Традиционный военный парад, посвященный Дню Независимости, пройдет в Минске 3 июля. На мероприятии зрители увидят новые виды вооружения и военной техники, которые были произведены в Беларуси.

От "Каймана" до "V-1"

О легком броневике "Кайман" уже слышали многие, однако увидеть его можно было только на кадрах испытаний. Теперь же все желающие смогут увидеть разработку ОАО "140 ремонтный завод" на параде.

Принятый на вооружение в мае 2017 года "Кайман" оснащен броневой защитой, в лобовой части броня даже сильнее чем у БТР-80, днище защищено от мин. Причем при таком весе пассивной защиты полноприводный бронеавтомобиль способен разгоняться до 110 километров в час по шоссе, а также форсировать водные преграды.



© Sputnik/ Дмитрий Хороших Броневик "Кайман", принятый на вооружение в мае 2017 года

Еще одна новинка белорусского ВПК, которую можно будет увидеть 3 июля — легкобронированный автомобиль МЗКТ-490100 (Volat-1) капотной компоновки. Внешне напоминающий броневик "Тайфун", построенный в российском Миассе, белорусский образец оснащен независимой пружинной подвеской всех колес, что повышает плавность хода машины, скорость которой на 10 км/ч превышает "максималку" "Каймана".

На броневике также установлена трансмиссия белорусского производства и целый комплекс оборудования, необходимого для выживания экипажа: фильтрационная установка, предпусковой подогреватель, системы отопления и охлаждения и многое другое.



© Sputnik/ Дмитрий Хороших Легкобронированный "Volat-1", построенный на МЗКТ

Автомобиль оборудован бронезащитой, соответствующей классу БР 4, она выдерживает огонь из автомата Клашникова с десятиметровой дистанции.

Также в параде примут участие и другие новинки от МЗКТ, включая танковозы и грузовые машины.

"Хищные птицы" и INDELA

Белорусская военная промышленность уверенно осваивает рынок беспилотников, и на параде будет показан ряд новых БПЛА, построенных в республике. Так, зрители смогут увидеть летательные аппараты "Гриф-1", "Гриф-100" и "Беркут-2", созданных для выполнения различных задач, как наблюдательных, так и боевых, как в случае с "Гриф-1", на котором может устанавливаться мобильная пусковая установка, также разработанная в Беларуси.

Также общественности будет продемонстрирован боевой разведывательно-ударный беспилотник INDELA-I.N.SKY, входящий в состав беспилотного авиационного комплекса INDELA-SKY. Впервые он был представлен на выставке MILEX-2017 и является первым и единственным серийным на всем пространстве СНГ.

Беспилотник оснащен реактивной установкой с дальностью стрельбы 1700 метров и системой наведения. Аппарат имеет автономность полета до пяти часов и дальность до 100 километров.

Еще один новый беспилотник — BELAR — создан для мониторинга обширных территорий, автономность полета аппарата составляет 24 часа.

Часть из новинок беспилотной авиации будет перевозить еще одна новинка от завода колесных тягачей — двухосный грузовик МЗКТ-500200, силуэтом напоминающий легендарный ГАЗ-66.



© Фото: Госкомвоенпром Беларуси Беспилотники в кузовах еще одной новинки - МЗКТ-500200

Кроме новинок оборонной промышленности, минчанам и гостям города покажут как и танки, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, так и современные образцы боевой техники, находящиеся на вооружении в белорусской армии. Военный парад 3 июля начнется в 10:00, его сменит молодежное шествие.