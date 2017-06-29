МИНСК, 29 июн — Sputnik. Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" являются примером усиления военной активности у границ НАТО, заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



© Sputnik Алексей Даничев Беларусь готова пригласить НАТО на учения "Запад-2017"

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на семи белорусских полигонах, в них примут участие порядка трех тысяч российских военных и около 280 единиц техники. Ранее сообщалось, что на учения планируется пригласить международных наблюдателей, в том числе от НАТО.

"Учения "Запад" были упомянуты несколькими странами-членами", — сказал Столтенберг журналистам после заседания.

Он отметил, что эти учения — "это еще один пример усиления военной активности рядом с границами НАТО".

По словам Столтенберга, любая страна имеет право проводить военные учения. Однако для этого должны соблюдаться определенные условия — предсказуемость, прозрачность и в полном соответствии с Венским документом (ОБСЕ), который требует международного оповещения и международного наблюдения при проведении мероприятий определенного масштаба.

Генсек НАТО сказал, что альянс ожидает от России соблюдения упомянутых обязательств. "Они пока не сделали этого, но мы ожидаем, что они будут выполнять международные обязательства в том, что касается прозрачности и международного наблюдения", — заявил Столтенберг.

Столтенберг вновь обвинил российскую сторону в том, что она "использовала разные "лазейки" и не оповещала и не способствовала международному наблюдению за учениями на протяжении многих лет".

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