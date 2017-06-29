В Полоцком районе Geely опрокинулся в кювет: 14-летний ребенок погиб, еще двое получили травмы

В результате ДТП, которое произошло 29 июня, около 19.50, на 28-м километре трассы Р45 Полоцк — Глубокое, погиб ребенок. Об этом сообщил представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.





По предварительной информации, женщина везла в своем автомобиле Geely троих подростков 14−15 лет — дочь и двух ее знакомых. После завершении обгона фуры она задней правой частью своего авто задела переднюю левую часть тягача. Легковушку начало мотать по дороге, машина зацепила обочину и вылетела в кювет, где опрокинулась.





В результате ДТП пассажир 2002 года рождения, житель Полоцка, ехавший на заднем сиденье, от полученных травм умер на месте происшествия. Дочь водителя и еще один парень доставлены в больницу.



