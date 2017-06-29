Украинский специалист Владимир Пятенко, который в конце мая неожиданно покинул пост главного тренера «Крумкачоў», в интервью изданию FootballNews.com.ua вспомнил о времени, проведенном в Беларуси и высказал надежду, что руководство "воронов" сдержит слово и выплатит долги по зарплате.



Владимир Пятенко. Фото: Юлианна Рипинская, krumka.by

— Владимир Николаевич, как-то быстро и неожиданно для всех Вы покинули Крумкачы. Что повлияло на такое решение?

— Возникли семейные трудности дома. Мы встретились с учредителем клуба Денисом Шунто, поговорили и приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. При этом, учитывали интересы клуба, а не только мои личные. Попрощался с командой, пожал руку каждому игроку и сотруднику клуба, поблагодарил всех за работу.

— Как Вам работалось в Крумкачах?

— Было непросто, но интересно. Когда я приехал, команда уже готовилась к сезону. За короткий промежуток нужно было много успеть. В процессе подготовки уже выяснял чего не хватает из оборудования. Клуб молодой и многого еще нет, что должно быть в клубах высшей лиги, но я с пониманием относился к этому и работал в тех условиях, которые были.

В целом, хочу сказать, что мне за свою работу не стыдно! Я работал с теми игроками, которые были в команде. Добавились только Трубочкин и Кривулькин. Во всем исходили из возможностей клуба.

Мы подтянулись физически. Проделали большой, но адекватный объем. В сезоне игроки ощутили пользу зимних нагрузок.

Вся работа велась на искусственном покрытии. Это был для меня новый опыт при подготовке. Удалось обойтись без травм, что при нагрузках на таком газоне очень сложно.

Общий вес игроков в сумме снизился почти на 40 кг! Команда стала легче, быстрее, мобильнее.

В атаке стали действовать более разнообразно. Стали забивать игроки которые раньше редко отличались. К сожалению, не все из задуманного получалось, но для меня прогресс был очевиден.

Плохо, что в подготовительный период мы играли со слабыми соперниками. Недостаток качественных спаррингов сказывался на подготовке. И уже только в играх чемпионата мы начали понимать свои сильные и слабые стороны, соответсвенно изменялся состав и требования. Я стал лучше понимать реальный уровень соперников, изнутри увидел чемпионат, понял его специфику. Проявились сложности с мотивацией игроков…

В целом, думаю, результат работы нужно оценивать хотя бы по итогам первого круга.

— А что было не так с мотивацией у игроков?

— Мотивация для футболистов бывает разная: профессиональная, финансовая, идеологическая… Идеально, когда все факторы в совокупности работают. Но все равно основной фактор финансовый. Когда он не задействуется, то остается только искать инструменты для активации в спортсмене амбиций. А когда обещанное поощрение не выполняется, то наступает обратный эффект -игрок становится немотивированным и работать с его эмоциями уже намного сложнее.

Любой человек должен вовремя получать вознаграждение и поощрения за свой труд, только тогда можно ставить перед ним задачи. Хочу сказать, что ребята в Крумкачах очень терпеливые! Очень!

— Свой штаб формировали сами или такой возможности клуб не предоставил?

— Была возможность взять одного ассистента. Со мной приехал Альберт Ковалев с которым мы работаем вместе очень давно и отлично понимаем друг друга. В клубе уже были Яков Залевский и Василий Хомутовский. Я был только «за», чтобы в штабе были местные ассистенты. Могу сказать только теплые слова в их адрес. Я остался доволен совместной работой с ними. Отличные ребята, большие профессионалы! Я уверен, что у них хорошие перспективы как у специалистов. Ковалев уехал со мной, а Залевский и Хомутовский продолжают работать, что очень хорошо для команды.

— Как вам чемпионат Беларуси?

— Чемпионат очень специфический! Чтобы его понять, нужно увидеть изнутри. Со стороны все нюансы не видны. На мой взгляд, уровень команд Беларуси сегодня сопоставим со средними командами нынешнего чемпионата Украины.

— Не могу не спросить про украинских игроков.

— Достойно представляют Украину в белорусском чемпионате. Батищев и Калугин давно в команде. Основные игроки. К примеру, Батищев ранее редко отличался, но мы расширили диапазон его функций и он заиграл интереснее, начал забивать. Ваня Трубочкин приехал на зимний сбор. Выглядел хорошо и убедил руководство. У него хорошая школа, хорошие данные, в быту без проблем. На поле выполнял все требования, играл надежно. Я остался им доволен. Если он остается основным игроком и после моего ухода, значит руководство и новый тренер тоже им довольны, а я не ошибся с его приглашением.

— Крумкачы очень активны в интернете. Как это сказывается на посещаемости?

— На игры приходят несколько тысяч. Очень активно и громко поддерживают команду. Это команде помогает в трудные минуты. Болеют целыми семьями. Ездят на выездные матчи. Я бы сказал, активные, но не агрессивные. Не ультрас, а именно болельщики. У меня с ними сложились отличные отношения. Меня тепло поддерживали и я всегда был открыт для них. После каждого матча, неважно, выигранного или проигранного, я подходил пообщаться и поблагодарить. Особенно тепло пообщались после моей последней игры в Гродно. Эти люди отлично разбираются, они все видят и все понимают, что происходит в клубе, чем живет команда. В целом, у меня остались только положительные эмоции от общения с болельщиками и я очень благодарен им за теплое отношение!

Еще хочу отметить клубные службы. Прессу, коммерцию, фан-движение. Все большие молодцы! Энтузиазма им не занимать. Много трудятся, очень активны. В этом плане работа поставлена намного лучше многих богатых клубов.

— Чем удивила Беларусь?

— Сразу удивила ценами. Не ожидал, что все существенно дороже, чем в Украине. А в остальном мне все понравилось. Чистота, порядок, ощущение комфорта и безопасности. Шикарные дороги в сравнении с украинскими. Удивительная природа и удивительное отношение к природе! Очень красиво! Немного отъехав от Минска, легко можно встретиться с лосем или кабаном. Понравился и сам Минск. Комфортный и красивый город. Очень просторный. Не «давит» как многие мегаполисы.

— В одном из недавних интервью Денис Шунто озвучил задолженность перед вами. Эта информация соответсвует действительности?

— Да, так и есть. Задолженность осталась, но, тем не менее, я и мой ассистент Альберт Ковалев пошли на встречу клубу в этом вопросе и подписали все необходимые бумаги для расставания. Мы понимаем, что по-ходу сезона команда не может быть без тренера, и мы не должны юридически препятствовать назначению другого специалиста. Денис Петрович гарантировал нам выплату всех задолженностей до конца июня. Мы пожали руки и поблагодарили друг друга за совместную работу. Пока ждем и верим в мужское слово Дениса Шунто! Очень не хочется отстаивать свои права в суде. Надеемся на мирное решение!