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Топ-5 белорусских бизнес-школ

30.06.2017 00:04 — Разное | Ежедневник  
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Топ-5 белорусских бизнес-школ

Белорусским предпринимателям предложили назвать отечественные обучающие бизнесу организации, о которых им известно.

На первой позиции в получившемся рейтинге оказался Институт бизнеса и менеджмента БГУ. Его назвали  37,5% представителей малых и средних предприятий. Второе место разделили Бизнес-школа ИПМ и «XXI Век консалт». Эти структуры назвало одинаковое количество респондентов – 25,1%. На третьей строчке оказалась консалтинговая группа «Здесь и сейчас». Информацией о ней поделилось 14,8% опрошенных.

На четвертой позиции в рейтинге расположились «Ключевые решения» и SATIO. О них так же, как и об обладателях второго места, вспомнило одинаковое число респондентов – 11,9%.  

Замкнула рейтинг Бизнес-школа EMAS. Ее назвало 11,5% опрошенных представителей бизнеса.

Любопытно, что ни одну из вышеперечисленных организаций не назвало 36,5% респондентов.

Топ-5 белорусских бизнес-школ

Опрос провела в апреле-мае 2017 года Лаборатория аксиометрических исследований «Новак» для Исследовательского центра ИПМ. Всего в ходе него было опрошено 404 малых и средних предприятий частной формы собственности (МСП). Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.

 
 
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Белорусским предпринимателям предложили назвать отечественные обучающие бизнесу организации, о которых им известно.

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