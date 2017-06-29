С образованными соседями, окнами в ванной, в центре: какие сталинки и почем продают в Минске

После заметного снижения цен на вторичном рынке жилья стали доступнее и сталинки. Не все, конечно. Квартиры в историческом центре города по-прежнему в цене. «Такое жилье относится к VIP-классу и всегда будет считаться хорошей инвестицией. Цены на сталинки в центре, конечно, снизились, но не значительно, — пояснила эксперт. — Дешевле будут стоить те сталинки, которые расположены дальше от центра».

REALTY.TUT.BY сделал подборку сталинок на любой кошелек.

Бюджетные — от 41 до 70 тысяч долларов

Однокомнатная сталинка на Судмалиса, 10

Квартира расположена на третьем, крайнем, этаже. Площадь — 35 квадратных метров, кухни — 7. Санузел совмещенный. Судя по фото, жилая комната в 19 квадратных метров с двумя окнами была разделена на две. В объявлении ничего о перепланировке не сказано. Цена вопроса — 41 тысяча долларов, по 1171 за «квадрат».

















Двухкомнатная сталинка на улице Кошевого, 1

Квартира расположена на втором этаже. Площадь — 48 квадратных метров, кухня — почти 7. Санузел раздельный. В 2004 году в доме был капремонт.















Сталинка на Козлова, 16

Квартира расположена на первом этаже. В доме уже сделан капитальный ремонт, заменены сантехнические трубы и электропроводка. Площадь квартиры — 41 квадратный метр, кухни — 7,7. Комнаты проходные, санузел совмещенный. Квартиру продают за 55 тысяч долларов, по 1339 за «квадрат».









Сталинка на Брилевской, 14

Квартира расположена на третьем этаже четырехэтажного дома, капитальный ремонт которого был сравнительно недавно — в 2013 году. «Фасад дома утеплен и покрашен, заменены сантехнические трубы, установлены счетчики учета газа, электроэнергии и воды», — говорится в объявлении продавца. Площадь квартиры — 51 квадратный метр, кухни — 7. Санузел раздельный. Цена вопроса — 58 тысяч долларов, по 1121 за «квадрат». Дом расположен в двух остановках от метро «Институт культуры».













Трехкомнатная сталинка на Пирогова, 2

Квартира находится на третьем, крайнем, этаже. Площадь — 62 квадратных метра, кухня — 7. В объявлении говорится, что в квартире «хороший, свежий ремонт с сохранением лепнины. Есть утепленный балкон. Сверху — чердак, который сохраняет тепло». Капитальный ремонт в доме был в 1995 году. Цена — 63 тысячи долларов, по 1031 за «квадрат».









Двухкомнатная сталинка на Якуба Коласа, 31

Квартира находится на четвертом этаже. В объявлении говорится, что есть еще техэтаж, видимо, с намеком на то, что крыша не протекает. Площадь квартиры — 56 квадратных метров, кухни — 7,5. Санузел совмещенный. За эту квартиру хозяева просят 67 тысяч долларов, по 1196 за «квадрат».













Не в центре, но у метро: от 80 тысяч долларов

Трехкомнатная на Первомайской, 24

Квартира находится на третьем, крайнем, этаже. Дом был построен до войны, капитальный ремонт тут провели в 2001 году. Площадь — 72 квадратных метра, кухни — 7. Санузел раздельный. «Состояние квартиры жилое — паркет, встроенная кухня, плитка в санузлах», — говорится в объявлении. Цена — 82 тысячи долларов, по 1145 за «квадрат».













Двухкомнатная на Независимости, 74, возле станции метро «Академия наук»

Квартира находится на третьем этаже. Площадь — 51 квадратный метр, кухни — 9. Санузел раздельный. Жилье продается с мебелью. Цена — 95 тысяч долларов, по 1860 за «квадрат».













С окнами в ванной на Богдановича, 23 возле станции метро «Немига»

Трехкомнатная квартира расположена на третьем этаже дома, который имеет уникальную историю . Квартиры здесь с интересной планировкой ванных комнат. Конкретно в этой квартире — в ванной два окна. Площадь — 82 квадратных метра, кухни — 10. Санузел раздельный. В квартире есть два балкона. Одна из комнат — проходная. Цена вопроса — 102 тысячи долларов, по 1242 за «квадрат».













Трехкомнатная сталинка в стиле прованс, возле станции метро «Московская»

Квартира расположена на мансардном этаже сталинки на проспекте Независимости, 113. в 2008 году в этом доме был капремонт, во время которого и надстроили мансарду. Площадь квартиры — 68 квадратных метров, кухни-гостиной — 26. Санузел совмещенный. В объявлении говорится, что дизайн интерьера выполнен в стиле прованс, мебель из натурального дерева, на полу — паркет из ясеня и отделка иерусалимским камнем. Жилье продают с мебелью и техникой. Цена вопроса — 119 тысяч долларов, по 1755 за «квадрат».

















В центре Минска от 115 тысяч до миллиона долларов

На проспекте Независимости, 16, где соседи — образованные люди

Двухкомнатная квартира находится на втором этаже. В объявлении квартиру описывают так: «Вашими соседями могут стать известные академики и их потомки, состоятельные иностранцы, люди интеллигентные и образованные. Напротив дома находится 5-звездочная гостиница Minsk, где могут остановиться ваши родные и близкие из разных концов Беларуси и мира». Описание жилья также дублируется и на английском языке. Площадь квартиры — 57,5 квадратного метра, кухни — 10,5. Цена — 115 тысяч долларов, по 2000 за «квадрат».













«Золотая» сталинка на Карла Маркса

Двухкомнатная квартира находится на втором этаже. Площадь — 55 квадратных метров, кухня — 7. Санузел совмещенный. В объявлении сказано, что в квартире сделан дизайнерский ремонт в стиле современной классики. «Кухня итальянская — массив с золотой патиной, встроенная техника фирмы SMEG, столешница-камень с литой мойкой. Во всей квартире испанская плитка, полы с подогревом с электронными терморегуляторами. Потолок в гостиной — авторская работа с применением высококачественного полимера. Зона телевизора и входная группа выделена натуральным мрамором. В спальне паркет. Огороженная придомовая территория, где вы всегда беспрепятственно можете оставить свой автомобиль. Квартира продается с мебелью и всеми предметами интерьера». Цена — 220 тысяч долларов, по 3971 за «квадрат».













Трехкомнатная в «Доме писателей» на Карла Маркса, 36

Квартира находится на четвертом этаже. В объявлении сказано, что в ней была согласованная перепланировка с заменой всех коммуникаций. Площадь — 76 квадратных метров, кухня — 7. Санузел совмещенный. В квартире два балкона. Над интерьером работал известный дизайнер и архитектор Максим Максименко. Цена — 320 тысяч долларов, по 4194 за «квадрат».













Четырехкомнатная на Ленина, 6

Квартира расположена на пятом, крайнем, этаже. Площадь — 82 квадратных метра, кухня — 7. В 2003 году в доме был капремонт. В квартире сделан качественный ремонт. Цена — 340 тысяч долларов, по 4087 за «квадрат».

















Пятикомнатная на Коммунистической, 10

Эта квартира (площадь 223 квадратных метра), которая имеет отдельный вход и занимает четыре уровня (подвал, цоколь, 1 и 2 этажи), продается не первый год. Именно по этой причине и цена на нее значительно снизилась и сейчас составляет миллион долларов, по 4480 за «квадрат».









