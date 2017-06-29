Цены на клубнику упали до рубля, а смородину продают от 3 рублей. Что почем на Комаровке

На этой неделе на прилавках Комаровки появилась черная и красная смородина, которую продают от 3 рублей за стакан, и крыжовник, его отдают за 4 рубля. FINANCE.TUT.BY рассказывает об ассортименте и ценах на главном рынке столицы.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

Огурцы Помидоры Редис Картофель 0,4−5 рублей 1,99−9,5 рублей 1,49−2,5 рубля 0,7−2 рубля Клубника Персики Абрикосы Черешня 1−5,5 рубля 1,5−7 рублей 2,8−6,5 рублей 3−8 рублей

*Цены указаны за килограмм. В расчет не брались цены на торговых местах с экзотическими овощами и фруктами, где ценники выше.

Цена на огурцы — от 40 копеек до 5 рублей (в том числе на белый огурец от белорусских фермеров). Молодая капуста на прилавках от 1 рубля 30 копеек до 2 рублей 50 копеек. За импортные томаты просят от 1 рубля 99 копеек до 9 рублей 50 копеек, а за белорусские — от 2 рублей 20 копеек до 8 рублей. Черри — от 2 рублей 69 копеек до 7 рублей 50 копеек.



Фото: instagram.com/komarovka.by

У продавцов еще хватает редиса — от 1 рубля 49 до 2 рублей 50 копеек. За ранний картофель берут от 1 до 2 рублей, старый, конечно, дешевле: от 70 копеек до 1 рубля 50 копеек. За килограмм лисичек просят по 10 рублей, а за пол-литровый стакан гороха — 4 рубля.

Наконец-то подешевели персики (от 1 рубля 50 копеек до 7 рублей) и абрикосы (от 2 рублей 80 копеек до 6 рублей 50 копеек). За нектарины покупатели выкладывают от 2 рублей 50 копеек до 7 рублей. Черника есть и по 8 рублей за килограмм, и по 3 рубля за 0,5 литра. Из нового: на прилавках красная смородина — по 3 рубля за стакан, черная — по 4 рубля. За пол-литровый стакан крыжовника возьмут 4 рубля, малина стоит дороже — от 6 рублей. Стакан ягод жимолости отдают уже не за 15 рублей, как неделю назад, а за 10 рублей.



Фото: instagram.com/komarovka.by

Черешня стоит от 3 рублей до 8 рублей за килограмм, крупную и сочную белую ягоду оценивают в 5 рублей. Клубники очень много — от 1 рубля до 5 рублей 50 копеек. Утром в четверг за пол-литра земляники просили 4 рубля, но к вечеру цену опускали еще ниже. А помните, как две недели назад продавали за 20 рублей!