На экваторе! Что покажут белорусские клубы перед европейской паузой. Анонс 15-го тура

Лидеры белорусского футбола сыграли свои первые матчи еврокубковой квалификации и готовятся завершить первый круг чемпионата страны по футболу .



Дружина Ермаковича подходит к экватору первенства лишь на третьем месте. Есть над чем задуматься тренеру! Фото: Дарья Бурякина

Захватив лидерство в 8-м туре, солигорский «Шахтер» не только не подпускает преследователей, но и даже увеличивает отрыв от них. В последний раз такое было в 2013 году.

Но «Шахтер» образца 2017 года — это совершенно иная команда, с одним из лучших составов и тренерским штабом за последние годы, которая рвется в Лигу чемпионов. Тем более, команду ждет неплохое усиление в самое ближайшее время. Ходят слухи, что Стас Драгун примерит желтую футболку!

Смогут ли горняки сохранить такой темп на всей дистанции, особенно если у команды хорошо пойдут дела в еврокубках? Известно, что БАТЭ, пока идущий на третьем месте, лучше проводит именно вторую половину чемпионата, выходя на пик формы к середине лета, а именно — к еврокубкам. Но в этом году команду Ермаковича не отпускают травмы ведущих игроков, что вносит нервозность в процесс.

И темной лошадкой выглядит столичное «Динамо», которое пока уверенно держится в тройке лидеров, но не ясно, насколько хватит запала у коллектива Гуренко.

Тем интереснее следить за внутренним первенством, в котором команды сыграют последние матчи первого круга. Стартует 15-й тур 30 июня матчем в Минске, а завершится 3 июля игрой в Солигорске. В пятницу на стадионе «Трактор» «Минск» сыграет с «Крумкачамi».

Игры 1 июля.

«Слуцк» — «Днепр»

«Ислочь» — «Нафтан»

«Динамо-Брест» — «Гомель»

БАТЭ — «Городея»

Игры 2 июля.

«Динамо-Минск» — «Витебск»

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

Игры 3 июля.

«Шахтер» — «Неман»

Положение в чемпионате перед 15-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Павел Савицкий «Неман» 7 Михаил Гордейчук БАТЭ 7 Антон Сарока «Динамо-Минск» 6 Феррейра Нивалдо «Гомель» 5 Владимир Хващинский «Динамо-Минск» 5