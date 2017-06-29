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На экваторе! Что покажут белорусские клубы перед европейской паузой. Анонс 15-го тура
Лидеры белорусского футбола сыграли свои
Захватив лидерство в 8-м туре, солигорский «Шахтер» не только не подпускает преследователей, но и даже увеличивает отрыв от них. В последний раз такое было в 2013 году.
Но «Шахтер» образца 2017 года — это совершенно иная команда, с одним из лучших составов и тренерским штабом за последние годы, которая рвется в Лигу чемпионов. Тем более, команду ждет неплохое усиление в самое ближайшее время. Ходят слухи, что Стас Драгун примерит желтую футболку!
Смогут ли горняки сохранить такой темп на всей дистанции, особенно если у команды хорошо пойдут дела в еврокубках? Известно, что БАТЭ, пока идущий на третьем месте, лучше проводит именно вторую половину чемпионата, выходя на пик формы к середине лета, а именно — к еврокубкам. Но в этом году команду Ермаковича не отпускают травмы ведущих игроков, что вносит нервозность в процесс.
И темной лошадкой выглядит столичное «Динамо», которое пока уверенно держится в тройке лидеров, но не ясно, насколько хватит запала у коллектива Гуренко.
Тем интереснее следить за внутренним первенством, в котором команды сыграют последние матчи первого круга. Стартует 15-й тур 30 июня матчем в Минске, а завершится 3 июля игрой в Солигорске. В пятницу на стадионе «Трактор» «Минск» сыграет с «Крумкачамi».
Игры 1 июля.
«Слуцк» — «Днепр»
«Ислочь» — «Нафтан»
«Динамо-Брест» — «Гомель»
БАТЭ — «Городея»
Игры 2 июля.
«Динамо-Минск» — «Витебск»
«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»
Игры 3 июля.
«Шахтер» — «Неман»
Положение в чемпионате перед 15-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Захватив лидерство в 8-м туре, солигорский "Шахтер" не только не подпускает преследователей, но и даже увеличивает отрыв от них. В последний раз такое было в 2013 году.
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