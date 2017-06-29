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На экваторе! Что покажут белорусские клубы перед европейской паузой. Анонс 15-го тура

30.06.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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Лидеры белорусского футбола сыграли свои первые матчи еврокубковой квалификации и готовятся завершить первый круг чемпионата страны по футболу.


Дружина Ермаковича подходит к экватору первенства лишь на третьем месте. Есть над чем задуматься тренеру! Фото: Дарья Бурякина

Захватив лидерство в 8-м туре, солигорский «Шахтер» не только не подпускает преследователей, но и даже увеличивает отрыв от них. В последний раз такое было в 2013 году.

Но «Шахтер» образца 2017 года — это совершенно иная команда, с одним из лучших составов и тренерским штабом за последние годы, которая рвется в Лигу чемпионов. Тем более, команду ждет неплохое усиление в самое ближайшее время. Ходят слухи, что Стас Драгун примерит желтую футболку!

Смогут ли горняки сохранить такой темп на всей дистанции, особенно если у команды хорошо пойдут дела в еврокубках? Известно, что БАТЭ, пока идущий на третьем месте, лучше проводит именно вторую половину чемпионата, выходя на пик формы к середине лета, а именно — к еврокубкам. Но в этом году команду Ермаковича не отпускают травмы ведущих игроков, что вносит нервозность в процесс.

И темной лошадкой выглядит столичное «Динамо», которое пока уверенно держится в тройке лидеров, но не ясно, насколько хватит запала у коллектива Гуренко.

Тем интереснее следить за внутренним первенством, в котором команды сыграют последние матчи первого круга. Стартует 15-й тур 30 июня матчем в Минске, а завершится 3 июля игрой в Солигорске. В пятницу на стадионе «Трактор» «Минск» сыграет с «Крумкачамi».

Игры 1 июля.

«Слуцк» — «Днепр»

«Ислочь» — «Нафтан»

«Динамо-Брест» — «Гомель»

БАТЭ — «Городея»

Игры 2 июля.

«Динамо-Минск» — «Витебск»

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

Игры 3 июля.

«Шахтер» — «Неман»

Положение в чемпионате перед 15-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер (Солигорск) 14 11 2 1 21 7 35
2 Динамо (Минск) 14 10 1 3 18 5 31
3 БАТЭ (Борисов) 14 9 3 2 22 7 30
4 ФК Слуцк 14 7 4 3 16 11 25
5 Неман (Гродно) 14 7 3 4 19 13 24
6 ФК Гомель 14 6 4 4 17 9 22
7 ФК Витебск 14 6 3 5 12 12 21
8 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 14 5 6 3 15 13 21
9 ФК Городея 14 4 7 3 12 10 19
10 Днепр (Могилев) 13 4 3 6 14 20 15
11 Динамо (Брест) 14 3 6 5 14 17 15
12 Крумкачы (Минск) 14 3 4 7 13 19 13
13 Славия (Мозырь) 14 3 4 7 13 21 13
14 ФК Минск 14 2 5 7 9 18 11
15 ФК Ислочь 13 2 0 11 9 21 -1
16 Нафтан (Новополоцк) 14 1 1 12 4 25 -1

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 7
Михаил Гордейчук БАТЭ 7
Антон Сарока «Динамо-Минск» 6
Феррейра Нивалдо «Гомель» 5
Владимир Хващинский «Динамо-Минск» 5
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Захватив лидерство в 8-м туре, солигорский "Шахтер" не только не подпускает преследователей, но и даже увеличивает отрыв от них. В последний раз такое было в 2013 году.

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