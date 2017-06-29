Что меняется в июле: лимиты на ввоз фруктов, счета IBAN и новшества в декларировании доходов

В июле белорусы переходят на международные номера счетов IBAN, начнут по-новому декларировать доходы и смогут, как планируется, расплатиться банковской карточкой в деревенских магазинах. FINANCE.TUT.BY сделал обзор июльских изменений и посмотрел, как они отразятся на жизни белорусов.



фото с сайта hntr.ru

Белорусы переходят на международные номера счетов IBAN

С 4 июля Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

Использование номера счета IBAN позволяет однозначно идентифицировать участника расчетов, проверить корректность указания номера счета до отправки платежа, ускорить процесс обработки платежей при соблюдении принципа сквозной непрерывной обработки платежа (Straight Through Processing — STP), сократить операционные риски, связанные с некорректным исполнением платежей, так как уже на этапе приема в обработку платежей клиентов банк по контрольным цифрам будет иметь возможность проверки корректности реквизитов получателя. Кроме того, IBAN позволяет снизить издержки при проведении трансграничных платежей и реализации интеграционных процессов.

Напомним, с 1 января 2007 года банки Евросоюза могут не принимать платежи, в которых номер международного счета не соответствует требованиям IBAN. Такие платежи возвращаются обратно отправителю, к тому же европейские банки могут взимать комиссию за возврат платежа.

Снизится лимиты на ввоз фруктов и букетов цветов

С 1 июля на территории стран Евразийского экономического союза вступят в силу единые карантинные фитосанитарные требования. Из-за нововведения белорусы смогут ввозить в страну без специальных сертификатов до 5 килограммов фруктов и овощей и до трех букетов живых цветов. Сейчас ввоз этих товаров ограничен только таможенными лимитами, которые ужесточили в апреле прошлого года.

Под лимиты попадут многие свежие овощи (в том числе картофель, томаты, лук, капуста, морковь, репа, свекла столовая), свежие фрукты (в том числе виноград, дыни, яблоки), сушеные фрукты, орехи и другое.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

В шестой раз за год снизится ставка рефинансирования

С 19 июля ставка рефинансирования снижается с 13 до 12 процентов годовых. Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 15 до 14%.

«Инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017 года в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне 2017 года оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении», — объяснили в Нацбанке очередное снижение ставки рефинансирования.

Декларировать доходы будем по-новому

С 15 июля вступят в силу изменения в закон «О декларировании физическими лицами доходов и имущества». В новой редакции уточнена сфера действия закона, он будет регулировать отношения, возникающие при декларировании физлицами доходов и имущества по требованию налоговых органов.

Налоговики смогут в письменном виде запросить предоставить декларацию о доходах и имуществе, если располагают данными о превышении стоимости имущества физлица и его расходов над доходами, которые были получены из законных источников, в размере не менее 250 базовых величин.

Появятся и изменения в привлечении к административной ответственности за нарушения порядка декларирования.



Фото: Reuters

Кроме того, будет также скорректирован кодекс об административных правонарушениях.

Пособия декретницам станут пересматривать дважды в год

С 1 июля в Беларуси изменятся правила начисления детских пособий. В частности, пособие на ребенка до 3 лет начнут пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа.



Фото: Reuters

Закон предоставит людям, воспитывающим детей, равные права на социальные пособия независимо от вида их регистрационного учета. Также документ предусматривает, что семьи, в которых родители — инвалиды І или ІІ группы, и семьи, где один родитель инвалид І группы, а другой ухаживает за ним, будут получать пособия на детей старше 3 лет до достижения ими 18 лет, даже если ребенок бесплатно учится в университете.

Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов оставят пособие по уходу за ребенком-инвалидом от 3 до 18 лет и в том случае, если они будут работать неполный день или выполнять работу на дому.

Право на пособие получат беременные женщины, которые встали на учет до 12-недельного срока не только в государственных, но и в частных клиниках.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года, а положения, определяющие механизм перерасчета детских пособий, — с 1 августа.

Прекратит работу EasyPay

С 1 июля система электронных денег EasyPay прекратит работать с физлицами. При этом все онлайн-операции с кошельками физических лиц в системе запрещены уже с 26 июля, а электронные кошельки заблокированы.

В дальнейшем система EasyPay сосредоточится на расчетном обслуживании бизнес-клиентов — на подключении предприятий торговли и сервиса к системе «Расчет» (ЕРИП), а также предоставлении услуги интернет-эквайринга.

В деревнях станут доступны расчеты по карточке

С 1 июля платежные терминалы для расчетов банковской платежной карточкой должны иметь объекты торговли и услуг, расположенные в поселках городского типа и сельской местности. Это предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка от 6 июля 2011 года № 924/16.



Фото: Reuters

Первостепенно терминалы начали устанавливать в объектах, расположенных в городах областного, а затем и районного подчинения. Сейчас их намерены установить в деревнях и поселках городского типа.

Вырастут цены на сигареты

В Беларуси с 1 июля подорожают многие марки сигарет. Так, вырастут цены на многие марки сигарет гродненской табачной фабрики «Неман». К примеру, Кронон, Кронон 7 подорожают до 0,9 рубля, Магнат, Магнат 7, Минск, Минск 7, Премьер, Премьер 7, NZ Black, NZ Gold, Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Solange — до 1,05 рубля, а Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe — до 3,1 рубля.

Вырастут цены и на многие марки сигарет компании «Табак-инвест». К примеру, Sobranie Compact Gold, Sobranie Golds подорожают до 2,7 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol — до 2,6 рубля.

Подорожают также некоторые марки сигарет, которые ввозит в Беларусь компания «Беларусьторг».

Получить адресную соцпомощь станет проще

С 1 июля в Беларуси упрощается порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации инвалидов III группы и детей, не признанных инвалидами, но нуждающихся в таких средствах. За получением необходимых средств реабилитации указанные категории граждан, так же как и в настоящее время инвалиды I и II группы и дети-инвалиды, будут обращаться непосредственно в Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр.

При этом использовать социальное пособие можно будет не только для возмещения затрат на приобретение подгузников, но и на приобретение иных необходимых инвалидам I группы и детям-инвалидам аналогичных предметов гигиены (впитывающие трусики (простыни, пеленки), урологические прокладки (вкладыши).

СМИ будут выходить со знаком возрастной категории

С 1 июля распространение в Беларуси СМИ без знака возрастной категории запрещается . Это предусмотрено поправками в законы «О средствах массовой информации» и «Об издательском деле в Республике Беларусь» по вопросам защиты детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию.



Фото: TUT.BY

Без присвоения знака возрастной категории запрещается распространение информпродукции в виде СМИ, печатных изданий, аудиовизуальных произведений, фонограмм, игр, в том числе игр с электронным дисплеем, компьютерных игр и программ на любых видах носителей, либо в виде информации, распространяемой посредством культурных мероприятий.

Знак возрастной категории может представлять собой звуковое и (или) визуальное предупреждения, указывающие на возрастную категорию детей, среди которых допускается распространение информационной продукции, за исключением случаев, когда наличие такого знака является необязательным.

Вниманию субъектов хозяйствования!

С 01.07.2017 арендодатели госнедвижимости, не зарегистрировавшие права на капстроения, будут перечислять в республиканский бюджет все средства, полученные от сдачи в аренду такого имущества. Подробнее тут .

