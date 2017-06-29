Традиционно в летние каникулы родители отправляют детей в деревню — оздоравливаться. Там и воздух посвежее, и машин поменьше. Но следят ли взрослые за досугом малышни? AUTO.TUT.BY вместе с представителями ГАИ, инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) и отдела образования Минского района выехали за пределы столицы и посмотрели, играют ли дети на дорогах общего пользования и нарушают ли они ПДД.





Место нашего дежурства — Заславль и расположенные рядом деревни. Пока мы стоим возле железнодорожной станции и наблюдаем через окно патрульной машины за пешеходами, велосипедистами и автомобилистами, старший инспектор ИДН Минского района Сергей Клавсуть рассказывает о привлечении к ответственности за нарушение ПДД родителей несовершеннолетних детей.

— Нарушения ПДД детьми были и семь лет назад, когда я только пришел работать в милицию, есть они и сейчас. Особенно это касается пешеходов: как дети перебегали дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, так делают и сегодня. Конечно, нарушителей стало меньше — влияет наказание, которое получат родители маленького нарушителя.

В таких случаях родителей ребенка милиция привлекает по ст. 9.4. КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей).

Статья 9.4. КоАП. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, — влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.

— На первый раз мы всегда выносим предупреждение, а если ребенок попался второй и последующие разы в течение года — даем штраф 10 базовых величин (230 рублей). Сумма штрафа существенная, поэтому обычно родители уже после предупреждения проводят беседу с детьми, чтобы те соблюдали ПДД. Мы видим, что те люди, которым уже давали штраф, попадаются в наше поле зрения редко — у них уже и фликер есть, и через дорогу они не бегают.

Старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко с сожалением отметила: часто в том, что дети нарушают ПДД, виноваты сами родители — взяв за руку ребенка они переводят его через дорогу в неустановленном месте.

— А вот смотрите: как раз тот самый пример, — обратила внимание журналиста Екатерина.

Через железнодорожные пути вне пешеходного перехода шли две женщины, держа за руки маленькую девочку. Малышке было трудно переступать через высокие рельсы, которые доходили ей почти до колена, поэтому женщины иногда приподнимали ребенка за руки — малышке такой «полет» нравился, и она улыбалась.

— Ой, извините, мы знаем что нарушаем, здесь ходить нельзя. Но на переходе стоит электричка, а нам нет времени ждать, пока она уедет, — затараторили женщины подошедшему инспектору. — Но вы не подумайте, наша девочка не будет так лазить через пути, когда подрастет — мы ей говорим, что это плохо, так делать нельзя…





Сергей Клавсуть отметил, что кроме пешеходов нарушают ПДД и велосипедисты — этот вид транспорта в последние два-три года стал очень популярным не только у взрослых, но и у детей.

— Родители покупают детям велосипеды, научат их ездить — и всё на этом. Про ПДД почему-то взрослые забывают. Вот ребенок выезжает на улицу и ездит как захочет. Как правило, езда эта безобразная. В милицию поступали жалобы от автомобилистов даже на детей, которые катались во дворах — некоторые ребята просто врезались в припаркованный или медленно едущий транспорт. Приходится вызывать их родителей и вести профилактическую беседу. А они парируют — а где кататься детям, специальных площадок же нет, куда идти?





— Мы неоднократно обращались к районным администрациям с вопросом — где кататься детям на велосипедах. Они отвечают: на школьных стадионах. Но на стадионах мало места, и детям ездить там неинтересно.

Инспектор отметил: конечно, в деревнях взрослые и дети всегда ездили по дорогам — ведь там нет велодорожек и тротуаров, а люди ходят по краю проезжей части. Но и в деревнях, и в агрогородках есть дороги с интенсивным автомобильным движением — лучше было бы, если бы родители рассказывали, что самостоятельно детям туда выезжать нельзя.





В деревне Петрышки на дороге мы встречаем восьмилетнего велосипедиста Данилу. Мальчик ехал по краю проезжей части с пакетом, висящим на руле.

— Я до бабы Мани ездил. Моя мама на работе, но она мне разрешает ездить по дорогам, — рассказал мальчик.

Данила предположил, что выезжать на дорогу детям можно с 16 лет. Знаков, которые должны подавать велосипедисты другим участникам движения при маневрах, мальчик не знает.

— Мне знаков никаких никто не объяснял, но я знаю правила дорожного движения. На перекрестке я остановлюсь с краешка дороги и посмотрю по сторонам: если не будет машин — я поеду.

Милиционер строго наказал Даниле не выезжать на дорогу одному, только с взрослыми.

— Хорошо, не буду, — послушно кивнул мальчишка и тут же спросил: — А как же я поеду вечером маму встречать с работы?





На дороге в деревне Бровки встречаем еще двух велосипедистов — 9-летнего Владика и 10-летнюю Алину. Дети ехали вдоль довольно оживленной трассы, по которой нередко проезжали легковушки и грузовики.

— У нас огород там. Мы едем, чтобы клубники набрать. Бабушка знает, что мы туда поехали, — объяснили дети.

Юные велосипедисты не знали, что им нельзя выезжать на велосипедах на дорогу общего пользования. Знаков, которые они должны показывать другим водителям при повороте, ребята тоже не знали.

— Я вообще не могу эти знаки показывать, потому что боюсь руки от руля отрывать, — сказала Алина.

— А у меня в руках телефон, я с ним еду, и мне неудобно тоже руками знаки показывать, — добавил Владик.





— Здравствуйте, не пугайтесь, это инспектор по делам несовершеннолетних. Мы остановили ваших детей на дороге на велосипедах. Они говорят, что вы им разрешили ехать на огород за клубникой, — говорит милиционер по телефону Владика бабушке детей. — Вы объясните им, что до 14 лет они не должны выезжать на дорогу общего пользования. В следующий раз я выпишу штраф на родителей.

— Ой, что вы, они во дворе должны гулять, я их никуда не отпускала! Я сейчас приду, и они у меня получат, я бегу-бегу! — запричитала женщина в трубку.





— Наши люди очень часто ставят в пример европейские страны, говорят, там порядка на дорогах больше, никто ПДД не нарушает. Мол, нам до этого как до Луны, — говорит инспектор ИДН, пока мы переезжаем в Заславль. — А возвратившись на родину, сами правила не соблюдают. Почему так? — задает риторический вопрос Сергей Клавсуть.

На небольшой улочке на окраине Заславля замечаем компанию из трех пацанов, которые катаются по дороге на стареньком велосипеде без передних тормозов и светоотражателей.





— Я тут рядом живу, мама меня отпускает гулять на улицу, и она знает, что я на велосипеде, но она не говорит, где мне кататься. Но я сам еду по дороге, когда нет машин, — рассказал 9-летний велосипедист Роман. — Тормоз у меня есть, только задний, так что остановиться я смогу. Я хорошо езжу.





За мальчиком все же присматривали: спустя пару минут, как милиционер начал беседовать с велосипедистом, к нам подошел отец ребенка Александр.

— Поймите, здесь движение автомобильное небольшое. Да и все свои — едут тихо, потому что знают, что на дороге могут быть дети. Я сам водитель, так что ребенку объясняю, чтобы не вылетал на проезжую часть, когда едут машины. А катафоты я ему сделаю, обещаю.



