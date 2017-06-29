Отпуск — самое время отключить голову от работ, проблем и забот и с головой окунуться в увлекательную книгу — большую не только по объему, но и по размаху авторского замысла. Среди огромного количества современной художественной литературы без труда можно найти произведение на любой вкус.

Для любителей приключений

Элеанор Каттон, «Светила», 800 стр.

Добро пожаловать в Новую Зеландию в самый разгар золотой лихорадки. Двенадцать человек, включая священника, аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и туземца-маори, сходятся в задней комнате захудалой гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, в которые они так или иначе оказались впутаны… Тут и кораблекрушения, и контрабандное золото, и шантаж, и несчастная любовь, и мошенничество, и спиритический сеанс, и потерянные состояния… Роман — лауреат Букеровской премии 2013 года.

Джон Ирвинг, «Последняя ночь на извилистой реке», 640 стр.

Превратности судьбы (например, нечаянное убийство восьмидюймовой медной сковородкой медведя, оказавшегося вовсе не медведем) гонят героев книги, итальянского повара и его сына (в будущем — знаменитого писателя), из городка лесорубов и сплавщиков, окруженного глухими северными лесами, в один сверкающий огнями мегаполис за другим. Но нигде им нет покоя, ведь по их следу идет безжалостный полицейский по кличке Ковбой со своим старым кольтом.

Для любителей адреналина и мистики

Стивен Кинг, «Под куполом», 1114 стр.

История маленького городка, который настигла большая беда. Однажды его вместе со всеми обитателями накрыло таинственным невидимым куполом, не позволяющим ни покинуть город, ни попасть туда извне. Что теперь будет в городке? Что произойдет с его жителями? Ведь когда над человеком не довлеет ни закон, ни страх наказания, — слишком тонкая грань отделяет его от превращения в жестокого зверя. Кто переступит эту грань, а кто — нет?

Дэн Симмонс, «Террор», 896 стр.

В 1845 году экспедиция под командованием опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады на поиск Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий — и бесследно исчезает. Поиски ее затянулись на несколько десятилетий, сведения о ее судьбе собирались буквально по крупицам, и до сих пор картина происшедшего пестрит белыми пятнами. Дэн Симмонс предложил свою версию событий: главную угрозу для экспедиции составляли не сокрушительные объятия льда, не стужа с вьюгой и не испорченные консервы, а неведомое исполинское чудовище, будто сотканное из снега и полярного мрака.

Мариша Пессл, «Ночное кино», 640 стр.

Культовый кинорежиссер Станислас Кордова не появлялся на публике больше 30 лет. Вот уже четверть века его фильмы не выходили в широкий прокат, демонстрируясь лишь на тайных просмотрах, известных как «ночное кино». Для своих многочисленных фанатов он человек-загадка. Для журналиста Скотта Макгрэта — враг номер один. Для юной пианистки-виртуоза Александры — отец. Дождливой октябрьской ночью тело Александры находят на заброшенном манхэттенском складе. Полицейский вердикт: самоубийство. И это отнюдь не первая смерть в истории семьи Кордовы — династии, на которую будто наложено проклятие. Макгрэт уверен, что это не просто совпадение. Одержимый жаждой мести и тягой к истине, он оказывается втянут в зыбкий гипнотический мир, где все чего-то боятся и всё не то, чем кажется.

Для любителей эпических полотен

Карстен Йенсен, «Мы, утонувшие», 704 стр.

Роман, действие которого растянулось на целое столетие, рассказывает о жизни датского портового городка Марсталь. Войны и кораблекрушения, аферы и заговоры, пророческие сны и чудесные избавления — что бы ни происходило, море как магнит продолжает манить марстальцев поколение за поколением.

Филипп Майер, «Сын», 576 стр.

1849 год. Илаю МакКалоу было всего тринадцать, когда индейцы команчи напали на его дом в Техасе, убили мать и сестру, а его самого забрали с собой. Сообразительный и отчаянно храбрый Илай быстро привык к жизни среди индейцев и скоро стал одним из них. Не белый и не индеец, мальчик завис между двумя цивилизациями — уходящей и наступающей. Он сам должен отыскать свое место в мире, где приключения и трагедии сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. 1915 год. Питер МакКалоу придавлен чувством вины за происходящее вокруг него, за ту ярость, с какой люди выгрызают себе место под солнцем. Он полная противоположность отцу — не действует, но созерцает и размышляет. Питер слишком рано явился в этот мир, где в цене лишь сила и напор. Середина двадцатого века. Джинни МакКалоу — несгибаемая леди, железной рукой управляющая богатейшей компанией Техаса, глава мощной нефтяной империи. Ее мир — мир холодного расчета и стремительных реакций на политические новости. Но она не чувствует себя в нем своей…

Для любителей семейных саг

Джонатан Франзен, «Поправки», 672 стр.

История семьи со Среднего Запада, рассказанная с иронией и любовью. Чета Ламбертов и трое взрослых детей похожи на любую настоящую семью: они любят и ненавидят друг друга, портят и спасают друг другу жизнь — и никто, включая их самих, не может помешать им собраться вместе за рождественским столом, если этого хочет мама. Фоном для этой вечной коллизии служит Америка 90-х — с ее внешним благополучием и внутренней тревогой, в смутном предчувствии перемен.

Ирвин Шоу, «Богач, бедняк. Нищий, вор», 957 стр.

Захватывающая история о непростых судьбах троих детей Акселя Джордаха, чьи дороги расходятся после смерти отца. Любимчик в семье и школе Руди, задира и хулиган Том, которого не очень жаловали родители, гордая красавица Гретхен пытаются обрести счастье. Их ждет непростой путь, полный лишений и преград, для кого-то мечта становится ближе, а для кого-то достигнутый идеал теряет смысл, иллюзия рассеивается. «Нищий, вор» — вторая книга саги. Бурные шестидесятые. Консервативная «старая Америка» с ужасом и недоумением следит за бунтом молодежи, отказавшейся жить по диктуемым ей правилам. Теперь второму поколению семьи предстоит бороться за свое место под солнцем.

Для любителей историй любви

М. М. Кей, «Далекие Шатры», 992 стр.

Английский аристократ по рождению, Аштон был воспитан простой индийской женщиной Ситой и считал себя индийцем. Он всегда верил, что счастье ждет его в зеленой долине за заснеженными вершинами гор под названием Дур-Хайма, что означает Далекие Шатры. Однако перед смертью Сита признается, что она не родная его мать и на самом деле он англичанин. Мальчика отправляют в Англию, чтобы он получил достойное образование. Окончив престижную военную академию, Аштон возвращается в Индию в надежде сделать достойную карьеру и встретить старых друзей. Однако через некоторое время молодой человек понимает: он так и не стал англичанином, но и жители Индии не считают его своим… По долгу службы Аштон сопровождает двух индийских принцесс в княжество, где должна состояться их свадьба. И во время долгого путешествия он влюбляется в одну из принцесс, и хотя та отвечает ему взаимностью, влюбленные понимают, что им никогда не быть вместе. Казалось, они будут разлучены навсегда, но события начинают развиваться самым непредсказуемым образом.

Для любителей викторианской Англии

Джордж Элиот, «Мидлмарч», 832 стр.

Мэри Энн Эванс, писавшая под псевдонимом «Джордж Элиот», вошла в историю английской литературы как один из выдающихся мастеров поздневикторианского романа. «Мидлмарч» — главное произведение писательницы, в котором нашли свое отражение все главные идеи, характеры и сюжетные ходы английской литературы конца 19 века. Место его действия — провинциальный городок в средней Англии со всеми его тайнами и загадками, скрывающимися за красивыми фасадами благоустроенных домов. Неудачные и счастливые браки, аферы с наследством, лживые светские условности, интриганы всех мастей и добросердечные пастыри, истинная любовь и ветреные измены.

Для любителей Парижа

Жан-Мишель Генассия, «Клуб неисправимых оптимистов», 608 стр.

Париж начала шестидесятых. Герою романа двенадцать лет. И это пресловутый переходный возраст, когда все — школа, общение с родителями и вообще жизнь — дается трудно. Мишель Марини ничем не отличается от сверстников, кроме увлечения фотографией и самозабвенной любви к чтению. А еще у него есть тайное убежище — это задняя комнатка парижского бистро. Там странные люди, бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом, спорят, тоскуют, играют в шахматы в ожидании, когда решится их судьба.

Для любителей преступлений в маленьких городках

Донна Тартт, «Маленький друг», 640 стр.

Девятилетнего мальчика Робина находят повешенным во дворе родительского дома. Убийцу найти так и не удалось. Когда случилась эта трагедия, сестра Робина Гарриет была совсем маленькой. Теперь она — упрямый, волевой, решительный подросток. Она решает во что бы то ни стало найти и покарать убийцу, но и не догадывается поначалу, какую опасную игру она затеяла.

Жоэль Диккер, «Правда о деле Гарри Квеберта», 720 стр.

Молодой успешный романист Маркус Гольдман мается от отсутствия вдохновения и отправляется за помощью к своему учителю, знаменитому писателю Гарри Квеберту. Однако внезапно выясняется, что помощь требуется самому Гарри, обвиненному в убийстве пятнадцатилетней девушки, которое произошло в тихом американском городке 33 года назад. Чтобы спасти Гарри от электрического стула, Маркус берется за собственное расследование и пытается распутать сложнейший клубок лжи, давно похороненных тайн и роковых случайностей.

Для любителей скандинавской жести

Эрик Аксл Сунд, «Слабость Виктории Бергман», 1116 стр.

Трилогия, состоящая их трех книг: «Девочка-ворона», «Голодное пламя», «Подсказки пифии». Полиция Стокгольма находит в городе изуродованные трупы мальчиков. Поскольку жертвы — нелегальные иммигранты, чья судьба почти никого не волнует, следствие быстро сворачивают. Но комиссар Жанетт Чильберг упорно ищет убийцу-садиста, призвав на помощь психотерапевта Софию Цеттерлунд, которая специализируется на пациентах, перенесших в детстве тяжелые травмы. Книга мрачная даже по жестоким меркам скандинавских триллеров. Хорошего отдыха.