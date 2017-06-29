Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости в Гомеле

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30 ИЮНЯ
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Памятник комсомольцам Гомельщины на пересечении улиц Карповича и Жарковского
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11.00
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Молодежная патриотическая акция «Белая Русь под белым крылом»
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Аллея Героев, ул. Советская
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14.00
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Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов
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ул. Баумана
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09.00
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Торжественный митинг, церемония возложения венков и цветов к братской могиле народных ополченцев, могиле Героя Советского Союза Бородина Т.С. «В памяти поколений живы…».
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ул. Троллейбусная, 1
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09.00
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Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов
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ул. Михаила Ломоносова (микрорайон Костюковка)
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10.00
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Торжественный митинг, возложение венков и цветов у братской могилы советским воинам
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ул. 8-я Иногородняя, 1
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11.00
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Торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к памятнику девушкам-зенитчицам
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Новобелицкое братское кладбище
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11.00
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Торжественный митинг «Зямля наша незалежная», посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
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Курган Славы (проспект Речицкий)
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10.00
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- Торжественный митинг, церемония возложения венков, цветов к мемориальному комплексу «Курган Славы».
- Гражданско-патриотическая акция «Беларусь — земля славы ратной»
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3 ИЮЛЯ
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ул. Советская
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10.00
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Праздничное шествие с участием ветеранов Великой Отечественной войны, руководства области и города, трудящихся, спортсменов и творческой молодежи.
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Площадь Труда
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10.20
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Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков, прохождение войск.
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«Свята вышыванкі» (ул. Ланге — ул. Билецкого)
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11.00 — 11.30
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Музыкально-театрализованный концерт (площадка у Гомельского государственного медицинского университета).
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11.30 — 15.00
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Праздничная концертная программа лучших творческих коллективов предприятий и организаций администраций города Гомеля.
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11.00 — 15.00
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Выставочная панорама этнотематических площадок районов Гомельской области; выставка-презентация учреждений среднего специального и профессионально-технического образования г. Гомеля.
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Кинотеатр им. Калинина
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10.00 — 12.00
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- Выставочные экспозиции: «Лица войны», «Награды войны»; представителей родов войск Великой Отечественной войны.
- Реконструкция военно-исторических событий 1944−1945 г. г. «Вперед, к Победе!».
- Солдатская каша, чай-пауза.
- Демонстрация фильма «28 панфиловцев».
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Сквер им. Громыко
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11.00 — 15.00
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- Концерт с участием творческих коллективов детских школ искусств Гомеля.
- Панорама детских игровых аттракционов и развлечений
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Доска Почета, ул. Советская
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10.00 — 15.00
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Работа интерактивной площадки Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена; «Арт — кафе на Ирининской» ГУ «Городской центр культуры» — подведение итогов 2 этапа конкурса творчества, посвященного 875-летию Гомеля; праздничная концертная программа с участием театральных коллективов г. Гомеля, еврейской общины.
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Площадь Восстания
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11.30 — 16.00
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Праздничная культурно-спортивная развлекательная молодежная площадка коллективов ДК «Фестивальный», ГЦК и ОО «БРСМ».
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Площадь им. Ленина
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11.30 — 12.30
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Выставка специализированной техники УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Показательные выступления сотрудников УГАИ УВД Гомельского облисполкома по скоростному маневрированию.
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Киевский спуск
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11.00 — 15.00
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Панорама декоративно-прикладного и художественного творчества учреждений образования.
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Набережная р. Сож
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11.00 — 15.00
9.00 — 20.00
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«Город мастеров», интерактивная площадка «Новая набережная-новые открытия».
Работа торговых точек.
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Центральная эстрада парка
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11.00 — 16.00
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Выступление духового оркестра в/ч 1242, ансамблей народных инструментов детских школ искусств Гомеля, творческих коллективов Городского центра культуры, участников творческой мастерской Леонида Пушкинского.
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Стадион «Центральный»
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16.00
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Концерт народного артиста Российской Федерации Олега Газманова
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
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проспект Космонавтов
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10.00 — 23.00
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Работа аттракционов: велодрифт, сигвэй, батут пружинный, электромашинки, надувные аттракционы. Сладкая вата, попкорн, воздушные шары, детская карнавальная продукция.
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16.00 — 20.00
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- Выставка декоративно-прикладного творчества ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района Гомеля» «Творчасць сучаснай Беларусі».
- Выставочный блок музеев боевой славы учреждений образования, выставка военных кукол.
- Выставка тантамаресок «Мультпарад».
- Выставочный материал «Реконструкция военных действий».
- Акция «Спокойствие. Надежность. Безопасность» Железнодорожного районного отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
- Катание на лошадях. Интерактивные зоны для детей и взрослых.
|
18.00 — 23.00
|
Праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов и солистов предприятий и организаций Железнодорожного района, выступление молодых исполнителей города «Под мирным небом Беларуси».
|
20.30 — 21.30
|
Акция-концерт центра «Меридиан Надежды» совместно с концертным агентством Романа Романовского «Шаг 6. Ты можешь все». Акция завершает информационную кампанию «6 шагов к себе», которая направлена на информирование жителей Гомеля о методах профилактики онкозаболеваний и ведения здорового образа жизни, и проводится в рамках проекта «Онкопомощь: шаг за шагом» в партнерстве с общественным объединением «Могилевский женский центр поддержки и самообразования».
|
10.00 — 23.00
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Праздничные торговые ряды.
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22.55
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Акция «Споем гимн вместе!»
|
23.00
|
Праздничный салют
|
Площадь микрорайона Костюковка
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10.00 — 23.00
|
Работа аттракционов. Сладкая вата, попкорн, воздушные шары, детская карнавальная продукция.
|
16.00 — 20.00
|
- Тематические выставки учреждений образования микрорайона.
- Выставка спецсредств и техники Гомельской областной организации ОСВОД.
- Показ коллекции моделей одежды театра мод «Подиум-АРТ» учреждения образования «Гомельский государственный профессионально-технический колледж народных художественных промыслов».
- Выступление инструкторов-кинологов Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
- Интерактивные зоны для детей и взрослых.
|
18.00 — 19.00
|
Детская развлекательная программа.
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19.00 — 22.55
|
Концертно-развлекательная программа «Квітней, мая Беларусь».
|
10.00 — 23.00
|
Праздничные торговые ряды.
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!»
|
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
|
Микрорайон «Любенский» (ул. Мележа)
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16.00 — 23.00
17.00 — 21.00
|
- Районное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь, «Беларусь — мая слава, надзея і гонар!»:
- «Белорусский сувенир»: фестиваль белорусского орнамента «Беларусь — краіна натхнення»; гастрономические конкурсы «Сырных дел мастера», «1000 блюд из картофеля»; мастер-классы по лозоплетению, древесной скани, лепке из глины и др.; выставки-презентации декоративно-прикладного творчества; лего-городок «Беларусь в моём сердце».
- «Спокойствие. Надёжность. Безопасность» — интерактивная площадка Департамента охраны Советского района г. Гомеля: выставка вооружения, спецсредств, спецтранспорта и систем охраны; показательные выступления кинолога со служебной собакой; презентация печатной и рекламной продукции.
- «Беларусь молодежная»:
- Акция БРСМ #СОВЕТСКИЙПОЗДРАВЛЯЕТ — селфи на фоне праздничного мероприятия.
- «Знамя нашей юности» — совместная акция Советской РОО «БРСМ» и редакции газеты «Знамя юности».
- Флеш-моб «Я страной своей горжусь, ее имя Беларусь!».
- Интерактивная игра «История моей страны».
- Стена автографов «Желаю тебе, земля моя!».
- «Игры нашего детства» — площадка для семейного отдыха от ОАО «Милкавита» и ОАО «Гомельский ДСК». Азотное шоу.
- «Невозможное возможно» — выставка-презентация технического творчества, экспериментальных разработок, исследовательских проектов, посвящённая Году науки.
- «Беларусь спортивная»: работа спортивных площадок, фестиваль дворовых игр; спортландия «Радуга детства».
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17.00 — 23.00
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«Са святам, Беларусь!» — праздничный концерт с участием коллективов самодеятельного любительского творчества предприятий, учреждений, организаций Советского района г. Гомеля, активистов районных общественных организаций «Белая Русь», РОО «БРСМ».
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15.00 — 23.00
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Праздничные торговые ряды, работа аттракционов.
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22.55
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Акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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Праздничный салют
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Площадка у здания ОАО «8 Марта» (ул. Советская, 41)
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13.30 — 15.50
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Фестиваль белорусской моды при содействии модельного агентства Марии Журавлевой «Май-студио».
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Площадка у Ледового дворца
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16.00 — 17.00
17.00 — 19.00
19.00 — 20.00
20.00 — 21.40
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- Спортивно-развлекательная площадка «Как прекрасен этот мир».
- Концертная программа, подготовленная праздничным агентством Екатерины Филатовой. Солисты: Виталий Сычёв, Ольга Андриевская, Артём Мельников (Россия) и Ди-Джейский проект «TriTon».
- Молодежная концертная программа «Творчество, молодость, красота», подведение итогов районного творческого проекта «Тебе, моя Беларусь!».
- Танцевальный марафон с участием финалистов региональных и республиканских проектов — организатор Радио 107,4 FM и Первый городской телеканал.
|
13.00 — 23.00
|
Праздничные торговые ряды, работа аттракционов.
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21.40 — 22.55
|
Концерт звезд белорусской эстрады: Ольги Плотниковой, Дмитрия Короля и др. — организатор FM — радио «Правда Радио»
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!»
|
23.00
|
Праздничный салют
|
НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
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Зона отдыха «Пруды»
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16.00 — 23.00
|
-
Районный праздник «Зямля бацькоў, зямля святая!» Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов Новобелицкого района «Спяваем разам пра свой край!»
- «Наша раённая кругаверць!» — выступление лучших хоровых коллективов Новобелицкого района.
- «Белорусский карнавал» (показ белорусских костюмов воспитанниками дошкольных учреждений образования).
- «Славим твое имя, Беларусь!» — работа комплекса аттракционов для детей, пункта проката спортивного инвентаря.
- Шоу-программа конно-спортивного клуба «Буцефал»: театрализованные выступления, акробатическое шоу, катание на лошадях и пони.
- Фотовыставка «Белорусские народные ремесла», выставочная экспозиция «Белорусский каравай», выставка цветочных экспозиций «Кветкi Беларусi», выставочная экспозиция воспитанников Центра социального обслуживания населения Новобелицкого района Гомеля.
- Праздничная акция «Сучасны беларускi нарад» (показ коллекции современных белорусских нарядов, выставка-продажа совместно со швейной фабрикой «Надэкс», коллекцией магазина «Mark Formelle»).
- «Белорусский вернисаж» — выставка-ярмарка работ народных мастеров, художников, учащихся.
- Работа театрализованных площадок, посвященных белорусским национальным праздникам «Ганаруся табой, Беларусь!».
- «Гребная регата» — показательные выступления воспитанников ГУ «СДЮШОР № 6 по гребле Гомеля».
- Молодежный фэст «Спартыўная моладзь сучаснай Беларусi» (площадка с ярким изображением спортивных достижений района, игровые площадки, показательные выступления ГУ «Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Новобелицкого района г. Гомеля «Золотая рысь»).
- «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца» — интерактивная площадка для молодых семей (консультация врача диетолога, эрудит-конкурс для молодых мам по ЗОЖ, конкурс для детей «Мой активный малыш»);
- Танцевальный флеш-моб «Такiя мы ёсць, беларусы!».
|
13.00 — 23.00
|
Праздничные торговые ряды
|
22.55
|
Акция «Споем гимн вместе!».
|
23.00
|
Праздничный салют
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