Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости в Гомеле

Работа интерактивной площадки Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена; «Арт — кафе на Ирининской» ГУ «Городской центр культуры» — подведение итогов 2 этапа конкурса творчества, посвященного 875-летию Гомеля; праздничная концертная программа с участием театральных коллективов г. Гомеля, еврейской общины.

20.30 — 21.30