Основной инстинкт: фильмы о разных гранях сексуальности

«Секс продает», — твердят специалисты по рекламе и маркетингу. Это правило работало тогда, когда секс был запретной темой, и продолжает работать сейчас, когда откровенностью уже никого не удивишь. Человеческая сексуальность остаётся одной из самых интересных тем для учёных, людей искусства и простых обывателей. Lady.tut.by решили вспомнить, как эту тему исследовали режиссёры кино.

«Секретарша» (2002)



kinopoisk.ru

«Секретарша» — романтическая и немного ироничная сказка с БДСМ-уклоном — могла бы стать ответом «50 оттенкам серого», если бы не была снята на 13 лет раньше. Ли, только что покинувшая лечебницу, устраивается секретаршей к одинокому юристу со склонностью к доминированию. Окружающие их отношений не понимают, но это не мешает героям найти своё счастье. По иронии, собственно секс — наименее интересная часть фильма, зато когда Ли и мистер Грей устраивают игры с подчинением, от экрана можно прикуривать.

«Секретарша» — это, возможно, лучшая роль Мэгги Джилленхол («Донни Дарко», «Тёмный рыцарь»), а её партнёром выступил Джеймс Спейдер, который на рубеже столетий снялся сразу в нескольких фильмах о героях с необычными сексуальными предпочтениями: триумфальном каннском дебюте Содерберга «Секс, ложь и видео», триллере «Автокатастрофа» Дэвида Кроненберга и, конечно, самой «Секретарше».

«Горькая луна» (1992)



kinomania.ru

Гротескный фильм Романа Полански — торжество разрушительной страсти, которая вспыхнула между скучающим американским писателем и молодой француженкой, встретившимися в парижском автобусе. Их бурный роман, в котором было место ритуальным танцам, ролевым играм и садомазохистским экспериментам, изматывает героев и подводит их к краю пропасти.

Главная особенность картины (как и книги, по которой она была поставлена) — её повествовательная структура. Используя приём рассказа в рассказе, режиссёр наращивает напряжение, подводя зрителя к трагическому, пусть и закономерному, финалу. Кстати, для Полански это не последний фильм, исследующий глубины, в которые могут увести запретные желания: в 2013 году он представил в Каннах «Венеру в мехах», навеянную романом Леопольда фон Захера-Мазоха, с той же Эмманюэль Сенье.

«Империя чувств» (1976



kinopoisk.ru

Несмотря на то, что большую часть хронометража фильма занимают сексуальные сцены, «Империю чувств» едва ли можно рекомендовать для совместного просмотра на свидании. Нагиса Осима рассказывает шокирующую историю поистине убийственной страсти, вдохновлённую жизнью Сады Абэ — японки, задушившей партнёра ради эротического удовольствия, а после отрезавшей ему гениталии.

В Японии фильм запретили, а на режиссёра подали в суд, в СССР картина спровоцировала волну протестов (консервативно настроенные зрители сочли ленту слишком откровенной), и даже в прогрессивной Европе фильм не выпустили в широкий прокат. На неподготовленного человека картина действительно производит оглушающее впечатление, но если отбросить ханжество, окажется, что фильм честно документирует отношения, основанные на всепоглощающем желании.

«Жизнь Адель» (2013)



kino-teatr.ru

«Жизнь Адель» — это в первую очередь история любви, однако фильм, снятый по популярному графическому роману «Синий — самый тёплый цвет», пропитан эротизмом. Дело не только в смелых сценах с участием Адель Экзаркопулос и Леа Сейду: камера наблюдает за героиней, когда она спит, разговаривает с подругами, поправляет волосы, и каждый из этих моментов становится выражением её пробуждающейся чувственности. То, что она предпочитает девушек, открывается не сразу даже самой Адель, но приняв свою сексуальность, героиня остаётся верна себе, даже если не всегда находит понимание среди близких.

Фильм принёс «Золотые пальмовые ветви» и режиссёру, и двум исполнительницам главных ролей, причём Адель Экзаркопулос стала самой молодой обладательницей этого престижного приза в истории фестиваля.

«Последнее танго в Париже»



re-movie.ru

В основу фильма легла эротическая фантазия Бернардо Бертолуччи — встретить на улице прекрасную незнакомку и заняться с ней любовью, даже не спросив её имени. И пусть картина может не оправдать ожиданий современного зрителя, уже посмотревшего «Нимфоманку» фон Триера и «Любовь» Гаспара Ноэ, история о попытках излечить депрессию сексуальной связью без обязательств остаётся актуальной до сих пор.

Сейчас скандальность «Последнего танго в Париже» чаще всего связывают с интервью Марии Шнайдер десятилетней давности, в котором она призналась, что самая известная эротическая сцена фильма (в ней герой Марлона Брандо берёт девушку сзади, используя масло как лубрикант) была снята без её согласия. Однако и без таких откровений актрисы картина снискала славу одного из самых противоречивых фильмов 70-х.

«С широко закрытыми глазами»



kinoangel.club

Сюжет эротического триллера Стэнли Кубрика разворачивается вокруг встречи тайного общества, на которую случайно попадает главный герой — преуспевающий врач, узнавший, что его жена фантазирует об измене. Однако фильм, который может похвастаться самой масштабной и живописной сценой оргии в современном кинематографе, исследует не столько физическую, сколько психологическую сторону сексуальности и говорит о том, как запретные желания разрушают отношения. Супружескую пару в фильме сыграли Том Круз и Николь Кидман — есть мнение, что именно съёмки у Кубрика расстроили их брак.

Согласно воле режиссёра, который запретил дублировать картину, за пределами США фильм шёл с субтитрами. Но белорусским зрителям не повезло: лента не получила прокатного удостоверения, поэтому на большом экране не демонстрировалась. Если вы не посмотрели её на кассетах в начале нулевых, самое время наверстать.

«Дневная красавица»



kulturologia.ru

В «Дневной красавице» Катрин Денёв играет молодую женщину Северину, которой оказывается недостаточно скромных ласк её мужа. В попытке разнообразить свою интимную жизнь, она втайне от близких устраивается проституткой в элитный бордель.

Эротическая драма Луиса Бунюэля не живописует сексуальные приключения, а исследует связь между фантазией и реальностью. В мечтах Северину связывает и хлещет плёткой муж — в жизни она выполнят любые желания клиентов. Притягательной героиню делает контраст между роскошной жизнью обеспеченной домохозяйки (чего стоит один только её гардероб — многие костюмы для фильма делал Ив Сен Лоран) и маргинальностью выбранной профессии. А финал заставляет поверить в простую мысль: удовлетворение желаний — необходимое условие для достижения счастья.