В первый июльский уик-энд пройдут целых три ярких фестиваля, которые раскрасят жизнь красками, унесут грустные мысли вместе с воздушным змеем в небо, зарядят энергетикой живой музыки. 3 июля также пройдут праздничные гуляния в честь Дня независимости.

«Магутны фэст» в Браславе

Браслав зовет в гости всех, кто соскучился по лету в его романтическом представлении: пляж, плеск волн и атмосферная музыка. На фестивале выступят более 20 рок-групп. Гостей ожидают прогулки на катере и вейкбординг.





1−2 июля (с 15.00 и до поздней ночи), Браслав, пляж на озере Дривяты, стоимость билета на 2 дня — 10 рублей.

«Свята ветру»

В субботу можно попробовать свои силы в необычном состязании — конкурсе воздушных змеев. Помимо этого, гостей ожидают летний маркет, кинопоказы, поэтические выступления, концерт-«природник», мастер-классы. Будут и развлечения для детей. Расширить кругозор помогут лекции от Тимофея Авилина по этноастрономии и Артема Быстрика об «Энергии ветра в Беларуси».

Подробнее — в группе .





1 июля, с 12.00, парк Мазурино, вход свободный.

Фестиваль красок #BelHoli

Благодаря фестивалю #BelHoli воскресенье претендует на звание самого яркого дня года.

Подробности и музыкальная программа — в группе . Специальные смывающиеся краски можно купить возле концертной площадки (пакетик — 5 рублей).





2 июля, с 12.00, парк Мазурино, вход свободный.

Музыкальная лекция-концерт

Звуки восхитительного рояля Steinway объединят два города — российский Невель и Витебск.

Зрители смогут окунуться в многогранный мир музыки XIX — начала XX веков, когда в нашем городе жил и преподавал литературовед и философ Михаил Бахтин и делала первые шаги к славе великой пианистки Мария Юдина.

Профессор Московской государственной консерватории Константин Зенкин расскажет о творчестве уроженки Невеля, которая с 6 лет до поступления в Петербургскую консерваторию брала уроки фортепианной игры в Витебске.





1 июля, 16.00, филармония, билет — 4 рубля.

Турнир по пляжному футболу

В борьбе за главный приз — «Кубок дружбы» — команды из Беларуси, Турции, Азербайджана и Литвы проведут матчи в один круг. Затем двое лучших участников сойдутся в поединке для определения сильнейшей сборной турнира, а дуэт аутсайдеров сыграет матч за третье место.

Вечером 30 июля на песок выйдут звезды эстрады и ТВ, против которых сыграют звезды пляжного футбола и ветераны белорусского футбола. После матча — концерт. Полное расписание — читайте на афише.





С 30 июня по 2 июля, стадион для пляжного футбола в пойме Витьбы, вход свободный.

День независимости

Празднование начнется с театрализованного шествия по улице Ленина (начало — в 10.00) к площади Победы. К мемориалу «Три штыка» возложат венки и цветы, потом состоятся митинг, парад.

Здесь же, на площади Победы, с 10.00 до 13.00 будут работать выставки военной техники, развернется спортивная площадка, выступит военный духовой оркестр.

С 21.00 до 22.55 состоится праздничный концерт, который завершится традиционной акцией «Споем гимн вместе».

Салют запланирован на 23.00.

Подробная афиша праздника — на сайте горисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

3 июля, 10.00−23.00, площадь Победы, вход свободный.