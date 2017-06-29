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"Свята ветру", фестиваль красок, парад. Топ-5 событий в афише 1-3 июля
В первый июльский уик-энд пройдут целых три ярких фестиваля, которые раскрасят жизнь красками, унесут грустные мысли вместе с воздушным змеем в небо, зарядят энергетикой живой музыки. 3 июля также пройдут праздничные гуляния в честь Дня независимости.
«Магутны фэст» в Браславе
Браслав зовет в гости всех, кто соскучился по лету в его романтическом представлении: пляж, плеск волн и атмосферная музыка. На
«Свята ветру»
В субботу можно попробовать свои силы в необычном состязании — конкурсе воздушных змеев. Помимо этого, гостей
Подробнее — в
Фестиваль красок #BelHoli
Благодаря фестивалю #BelHoli воскресенье
Подробности и музыкальная программа — в
Музыкальная лекция-концерт
Звуки восхитительного рояля Steinway
Зрители смогут окунуться в многогранный мир музыки XIX — начала XX веков, когда в нашем городе жил и преподавал литературовед и философ Михаил Бахтин и делала первые шаги к славе великой пианистки Мария Юдина.
Профессор Московской государственной консерватории Константин Зенкин расскажет о творчестве уроженки Невеля, которая с 6 лет до поступления в Петербургскую консерваторию брала уроки фортепианной игры в Витебске.
Турнир по пляжному футболу
В борьбе за главный приз — «Кубок дружбы» — команды из Беларуси, Турции, Азербайджана и Литвы проведут матчи в один круг. Затем двое лучших участников сойдутся в поединке для определения сильнейшей сборной турнира, а дуэт аутсайдеров сыграет матч за третье место.
Вечером 30 июля на песок выйдут звезды эстрады и ТВ, против которых сыграют звезды пляжного футбола и ветераны белорусского футбола. После матча — концерт. Полное расписание — читайте на афише.
День независимости
Празднование начнется с театрализованного шествия по улице Ленина (начало — в 10.00) к площади Победы. К мемориалу «Три штыка» возложат венки и цветы, потом состоятся митинг, парад.
Здесь же, на площади Победы, с 10.00 до 13.00 будут работать выставки военной техники, развернется спортивная площадка, выступит военный духовой оркестр.
С 21.00 до 22.55 состоится праздничный концерт, который завершится традиционной акцией «Споем гимн вместе».
Салют запланирован на 23.00.
Подробная афиша праздника — на
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В первый июльский уик-энд пройдут целых три ярких фестиваля, а также праздничные гуляния в честь Дня независимости.
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