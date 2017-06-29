Где легально оторваться на своем автомобиле? Изучаем все любительские гонки Беларуси

Большинство автоспортивных дисциплин требуют наличия как минимум подготовленного спортивного автомобиля для участия. А что делать, если адреналин кипит в крови, душа рвется на гоночную трассу, а под рукой только семейный седан с маломощным мотором? AUTO.TUT.BY изучил все любительские гонки, где можно проявить себя на гражданском автомобиле и получить адреналиновый кайф.

Джимхана



Фото организаторов

Задача участника — проехать извилистую трассу, выставленную конусами, бочками, рекламными щитами. В заезде фиксируется время и правильность прохождения трассы. Пилот должен не только виртуозно управлять автомобилем, но и запомнить конфигурацию трассы. В джимхане скорости относительно небольшие, гонщики редко переключаются дальше второй передачи.

Организаторы белорусских соревнований внесли элемент психологии и зрелища, построив на первом этапе зеркальные трассы для параллельных заездов двух участников. Очная борьба обычно приводит к непредсказуемому результату, да и зрителям интереснее наблюдать, как едут оба участника.

Требования к автомобилю минимальные: исправное техническое состояние и страховка. У пилотов могут проверить давление и содержание алкоголя. Шлем обязателен. Всех участников распределяют по классам в зависимости от объема двигателя, мощности, типа привода, чтобы борьба была равной. Но в финале, например, могут встретиться Honda S2000 и прокачанная полноприводная Audi A6.

Пока джимхана проходит в формате одиночных гонок, но в будущем планируется чемпионат Беларуси.

Стоимость участия: 85 рублей плюс лицензия БАФ.

Скоростное маневрирование



Фото: autosport.by

Отличие от джимханы состоит в том, что трассы скоростного маневрирования более извилистые и менее ходовые. Упор сделан на зрелищность заезда — развороты с ручником, резкие торможения, визг резины в поворотах. Учитывая конфигурацию трасс, лучше приезжать на машине с обычным, механическим ручником, так как пользоваться им придется обязательно. Стояночный тормоз с электроприводом в таком случае не поможет. Регламент — три заезда по трассе с различной конфигурацией. Четверо победителей бьются за первое место в парных заездах.

Для участия необходимо иметь водительское удостоверение, шлем, комбинезон (либо иную одежду). В категории «любитель» ездят участники с опытом до двух лет или впервые принимающие участие в соревнованиях.

Стоимость участия: не более 80 рублей за один этап.

Time-Attack



Фото: time-attack.org

В этом виде любительских гонок спортсмены соревнуются на установление лучшего времени прохождения круга. Но обычно это не гоночная кольцевая трасса, а выставленная конусами траектория, ее имитирующая. В настоящий момент белорусские организаторы соревнований устраивают заезды на треках типа Moskow Race Way или Смоленское кольцо. Обгоны на трассе запрещены.

Требования к безопасности в тайм-аттак более серьезные, чем в джимхане. Проверяется наличие огнетушителя и его правильное крепление, у пилота обязательно должен быть шлем, перчатки, комбинезон. Есть техническая комиссия, где серьезно проверяют состояние автомобиля. Например, к гонке не допустят на изношенной резине. Скорости в тайм-аттак большие, поэтому большое внимание уделяется исправности тормозной системы.

В Time-Attack есть несколько категорий. Младшая из них подразумевает участие автомобилей с удельной мощностью не более 135 л.с. на тонну веса. Проводится Кубок Беларуси и чемпионат Беларуси.

Стоимость участия: от 150 рублей.

Трек-день





Это можно назвать облегченной версией Time-Attack. Любой желающий может выехать на специально оборудованную площадку, где конусами проложена определенная траектория, напоминающая по конфигурации гоночный трек. Организаторы хронометрируют заезды каждого участника и показывают результаты. Можно либо просто кататься и получать удовольствие, можно бороться с самим собой, можно с соперником за время прохождения дистанции.

За счет того, что конфигурация трассы не меняется в течение сезона, можно следить за своими результатами, поменять шины, поработать с давлением, настроить подвеску, пересмотреть траектории. Все заезды можно анализировать. На такие трек-дни приезжают спортсмены из тайм-аттак, ралли, дрифта — настроить и проверить автомобили. Трек-дни проходят на территории аэропорта Минск-1. Продолжительность заездов — 2,5 часа, за которые проезжается примерно 40−50 км.

Стоимость участия: 25 рублей для членов БАФ и 35 или 40 рублей для остальных желающих.

Free-run drift





Это тренировки по дрифту в свободном формате на полигоне в Липках. Любой желающий на заднеприводном или полноприводном автомобиле может попробовать свои силы в дрифте. Так как агрессивная езда в заносе по сухому асфальту губительно сказывается на состоянии автомобиля и, в первую очередь, шин, организаторы поливают асфальт водой. Получается тренировать мокрый накат и проводить время с удовольствием. Свободные заезды — это хороший способ проверить себя и свой автомобиль на умение ездить в управляемом заносе. Возможно окажется, что дрифт — это ваша дисциплина и все перерастет в нечто большее. Трасса состоит из комбинации дуг для тренировки умения перекладывать автомобиль из одного скольжения в другое.

Стоимость участия: 50 рублей за 3−3,5 часа катания.

Стрит-дрифт



Фото: AGT

Это направление любительских гонок пока только развивается, в Беларуси проведен всего один этап. Ключевое отличие от официального чемпионата по дрифтингу — в стрит-дрифте могут принимать участие только гражданские автомобили с приводом на заднюю ось. Еще одна особенность — в стрит-дрифте нет парных заездов, так как это может привести к столкновению, а машины участников в этих гонках не оборудуются каркасами безопасности. Наличие шлема у пилота обязательно. Вместо защитного комбинезона допускается одежда с длинным рукавом и закрытая обувь.

Стоимость участия: 30−40 рублей.

Drag-дни





На гражданском автомобиле можно принять участие в дрэг-днях — заездах на дистанции 402 метра. Это разовые мероприятия, которые проводятся на полигоне в Липках. Любой желающий может приехать на полигон и попробовать свои силы в разгоне на классической дистанции 402 метра. Ни мощность, ни тип привода автомобиля значения не имеют. Заезды проходят в порядке живой очереди, хронометрируется результат каждого участника. В дальнейшем возможно участие в чемпионате Беларуси по дрэг-рейсингу в любительском классе.

Стоимость участия: 13 рублей. Оплачивается только въезд на полигон, количество заездов на время не ограничено.

Нулевой экипаж в ралли





«Нулевиком» может стать любой желающий на своем автомобиле. Для этого нужно связаться с организаторами соревнований и заявить о своем желании. Нулевой экипаж — это на самом деле судья, который выполняет работу по поддержанию безопасности. Он едет по той же трассе, что и спортсмены, но с меньшими скоростями. И он минует все административные процедуры (техком), может поехать без комбинезона, на машине без каркаса, но с ограничениями по скорости.

Ралли третьей категории

Здесь вместо скоростных спецучастков участники выполняют задачу проехать определенную дистанцию в строго отведенное время, приехать на финиш в заданных временных рамках, по пути выполняя какие-то дополнительные задания. Такие соревнования носят больше семейный характер, не изнашивают автомобиль и исключают скоростную гонку. Тут, как и в обычном ралли, контрольные карты, дорожные книги, но без сумасшедших скоростей. Проведение первого этапа ралли третьей категории пока только планируется.

Трофи-рейд





Самый доступный, массовый, безопасный и полезный формат внедорожных соревнований для новичков. Трофи-рейды бывают двух видов — «линейка» и GPS-ориентирование. В линейном трофи все автомобили едут по одному маршруту, ориентируясь в лесу по специальной «легенде», выданной на старте. Цель — как можно быстрее проехать трассу, не заблудившись и не застряв. Для участия в GPS-ориентировании нужно иметь любое GPS-устройство, подойдет даже смартфон или планшет. На старте выдадут координаты точек, возле которых нужно сфотографироваться. Задача экипажа — «взять» максимальное количество точек. Время на маршрут ограничено, так что скорость тоже становится важным фактором.

Трофи-рейд — самый демократичный вид внедорожного спорта и самый нетребовательный и к автомобилю, и к экипажу. Застрявших вытаскивают, сломавшихся эвакуируют до цивилизации, опытные товарищи всегда подскажут траекторию или способ устранения неисправности.

Из внедорожного набора обязательны трос, лопата, топор. Из рекомендуемого — домкрат «хайджек», сэндтраки. Начинать можно с минимума — подойдет любой внедорожник, хоть «Нива», хоть Toyota Land Cruiser.

Стоимость участия: 40−50 рублей.

Джип-триал





В отличие от трофи-рейдов, джип-триал — это уже конкретно спортивная дисциплина, поэтому обязательны регистрация, заявки, техкомиссия, спортивная страховка. В Белорусском чемпионате по джип-триалу есть три категории. В самой младшей из них — "оригинал" — участвуют исключительно серийные внедорожники и даже кроссоверы без каких-либо переделок. Это и есть наш вариант.

Формат мероприятия таков: есть несколько секций, где построены так называемые ворота (две деревянных вешки), пронумерованные от 1 до 5. Эти «ворота» различаются по сложности, и задача экипажа — проехать их по порядку, без касания и тем более сбитых вешек. Нарушения пенализируются штрафными баллами. В идеале нужно проехать также и без использования заднего хода, поскольку за него, как и за касание вешек, оградительной ленты и т.д., полагаются штрафные баллы. Побеждает тот, кто проедет все секции с минимальным количеством штрафов.

Нужно не только отлично ездить и чувствовать свой автомобиль, но и великолепно работать в тандеме со штурманом.

Стоимость участия: примерно от 70 рублей за один соревновательный день.

RFC (Rainforest Challenge)





Относительно новый формат внедорожных экстрим-соревнований, пожаловавший в Беларусь из соседней России, а оттуда — аж из Малайзии. Впервые мероприятие RFC Belarus состоялось осенью прошлого года, а 14−16 июля недалеко от Минска состоится открытие сезона RFC Belarus 2017.

Формат мероприятия лучше всего объясняет его слоган: «Грязно — как на трофи. Страшно — как на триале. Быстро — как на спринте». Создатели RFC объединили все существующие виды оффроуд-соревнований в один. Начало соревнований — это скоростная гонка по бездорожью, где победитель получает 100 баллов, второй экипаж — 95, третий — 90 и т.д.

Далее — секции, почти как в джип-триале, но с одним существенным отличием: экипаж во время борьбы в секции имеет право покидать автомобиль, пользоваться лебедками, сэндтраками, домкратами. Касание или даже обрыв ленты штрафуются, но позволяют продолжать борьбу, задний ход можно использовать бесконечное количество раз без штрафов.

Основной результат — это время. Как и в скоростной гонке, пришедший первым получает 100 баллов, второй — 95, и т.д. При этом отсчет времени ведется с момента старта экипажа и до момента его финиша в полном составе, полностью пристегнутыми и т.д. Что значит «в полном составе»? Это значит, что автомобиль уже может выехать из секции, но если в ней еще находится штурман или на трассе остался трос, домкрат или даже отвертка, выпавшая из авто, секундомер будет тикать до истечения лимита времени.

На скоростную гонку любительские категории не допускаются, а сложность секций подразумевает, что стандартный автомобиль может получить какие-то мелкие повреждения, царапины и т.д.

Стоимость участия: 90 рублей.

Джип-спринт, Баха, Ралли-рейд





Джип-спринт — это скоростная гонка по пересеченной местности на сравнительно небольшой дистанции (1−5 км). Ралли-рейд (Баха) — по сути, то же самое, но уже на большие дистанции, общей продолжительностью от нескольких десятков километров до нескольких десятков тысяч километров (Дакар, например). В Беларуси проводятся как джип-спринты, так и Бахи, протяженностью около 100−200 «боевых» километров.

Требования к пилотажу и подготовке техники здесь в разы выше, чем в других видах внедорожного спорта. Прохождение внедорожной трассы на скорость, да еще на дистанции в пару сотен километров плохо сказывается на состоянии автомобиля.

Именно поэтому, даже если вы уже прошли все этапы становления в других видах внедорожного спорта (трофи, джип-триал, RFC), рекомендуется начинать с джип-спринта, чтобы адекватно оценить и свое водительское мастерство, и степень подготовленности своего автомобиля. Потому что нагрузки даже в джип-спринте в разы выше тех, что вы и автомобиль испытываете в других дисциплинах.

Стоимость участия: 190 рублей.