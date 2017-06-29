Среди огромного количества гендерных стереотипов из серии «все женщины медленно собираются» или «все мужчины любят мясо» одну из лидирующих позиций занимает легенда о том, что все женщины истерички.



earth-chronicles.ru

Вы женщина, а значит, вы слишком эмоциональны, склонны к истерикам, скандалам, нытью и слезам. А когда у женщины бывают «плохие дни», так она и вовсе превращается в фурию и от нее лучше держаться подальше.

Послушать, так чуть ли не у каждого второго жена стерва и истеричка, а уж если говорить о бывших, то и вовсе все.

Есть такая классическая, карикатурная картинка: бьющаяся в истерике, визжащая женщина бьет посуду по поводу того, что мужчина заработал недостаточно денег или заказал для отпуска недостаточно роскошный отель. Может, топ-менеджеры «Газпрома» и встречаются с такими женщинами, но в реальной жизни вы много таких видели?

Зато я знаю немало семей, где муж крошит стены, а жена сидит как мышь под веником и боится пикнуть.

Я вообще ни разу не видела, чтобы женщина закатила скандал в общественном месте, например. Зато очень часто можно увидеть, как мужчина бросает корзину с продуктами на пол в супермаркете, потому что жена слишком долго выбирает кетчуп. Или орет, что у нее нет мозгов и кетчуп она взяла не тот.

Скольких я видела мужчин, разбивающих о стену мобильные телефоны, разбивающих о двери кулаки, выбивающих стекла и ломающих мебель. Если ругаются соседи, то громче всех всегда кричат мужчины. А потом, как следует наоравшись, они уходят из дома, громко хлопнув дверью.

Кстати, об «уходят». Разрывая отношения, современные мужчины даже уходят молча, тайно, под покровом ночи, объясняя это тем, что не вынесут слез и истерик, которые спровоцирует новость о разрыве.

— Уверяю, я отнеслась бы к этому с пониманием…

— Все вы так говорите, а потом начинаете бить посуду.

Не знаю случаев, чтобы мужчина боялся признаться жене в какой-нибудь ерунде, ну там спустил зарплату на новую резину или разбил бабушкину вазу. Зато женщина, которая скрывает от мужа покупку новых сапог или ту самую разбитую вазу — это просто притча во языцех. Да сколько существует анекдотов на тему «жена разбила машину и думает, как признаться в этом мужу»!

А впервые севшая за руль и попавшая в сложную дорожную ситуацию женщина, которая, да, плачет от бессилия в окружении матерящихся в ее сторону водителей? Большой вопрос, кто в этой ситуации более эмоционален.

Работодатели не горят желанием принимать на работу женщин, также мотивируя это тем, что те слишком эмоциональны и в критически дни в порыве очередной истерики легким движением руки разрушат годами возводимый бизнес.

— Тише, тише, она сейчас заплачет…

На деле же за много лет работы не припомню ни одной рыдающей коллеги, однако начальники-мужчины, ревущие, как львы, демонстративно хлопающие дверьми и в приступе бешенства публично рвущие документы — вполне привычная для глаз картина.



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…

Прослыть истеричкой легче легкого, потому что каждая женщина априори потенциальная истеричка и от нее только этого и ждут.

Понятно, что это все очень поддерживается социальными мифами, все эти шутки, прибаутки на тему «женщина и слезы», все понимающе закатили глаза и закивали, да-да-да, все женщины истерички, а во время ПМС это вообще все катастрофа, и это обязательно обыгрывается в каждом фильме и телешоу. Женщина во время ПМС способна разрушить мир. Серьезно?

А что на деле? Действительно ли все женщины — истерички? А на деле, если начнешь расспросы с желанием докопаться до истины и узнать, в чем именно выражалась та самая истеричность, окажется, что стерва жена закатила скандал, потому что муж уехал с друзьями на неделю рыбачить, когда она только вернулась из роддома, например. Или она полгода просила его вынести елку. Или в течение десяти лет она пыталась уговорить его иногда мыть посуду после ужина. Или ей просто не нравилось, когда он не приходил домой ночевать…

Мужчины и тестостерон — это круто, женщины и гормоны — это катастрофа. Мужчина, крушащий мебель, — мужественный мачо, тихо рыдающая в углу женщина — ненормальная истеричка. Стереотипы — они такие стереотипы.