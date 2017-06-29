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Уильямс-старшая стала виновницей аварии, в результате которой погиб человек

30.06.2017 08:38 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс стала виновницей автомобильной аварии, в результате которой погиб 78-летний мужчина. Инцидент случился 9 июня во Флориде.

Американка находилась за рулем своего джипа и замедлилась, проезжая перекресток, в результате чего в нее врезалась машина, следовавшая по улице, перпендикулярной движению автомобиля Уильямс.

Теннисистка утверждает, что затормозила, потому что впереди была пробка, однако женщина, управлявшая другой машиной, настаивает, что Уильямс затормозила слишком резко. Джером Барсон, 78-летний муж женщины, управлявшей другим автомобилем, в результате аварии получил травму головы и был доставлен в реанимацию, где скончался спустя две недели после аварии. Сама женщина получила переломы.

Таблоид TMZ получил копию полицейского отчета об аварии, в котором виновницей аварии признана именно Уильямс. В нем отмечается, что алкоголь или наркотики не были причиной произошедшего.

 
 
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Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс стала виновницей автомобильной аварии, в результате которой погиб 78-летний мужчина. Инцидент случился 9 июня во...

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