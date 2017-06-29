Психолог о природе мужских предпочтений и пристрастий в личной жизни

Специалисты говорят, что мужское пристрастие рождается в глубоком детстве и начинается с матери. Это известный факт, и этому есть название – инпринтинг. То есть образ на базе первых ощущений от первых женщин, которые его окружают, ухаживают за ним, от которых он чувствует любовь. При взрослении мужчина может бессознательно обнаруживать некие внешние черты в новых для себя женщинах, соответствующие первым ощущениям. Это может быть совершенно безоценочно, без попытки разобраться, к примеру, в форме носа или отдельных чертах характера. Мужчина чаще всего видит объект сразу и целиком. И только позже приходят какие-то сравнительные оценки или аналогии с собственным опытом.

Это если мы говорим о чувстве, о любви. Но если говорить о сексуальном влечении, то это уже другая тема. Здесь речь идет не о чувствах, а, скорее, о тех характеристиках женщины, на которые мужчина реагирует биологически. Но есть здесь и моменты, где спонтанное пересекается с разумным, когда присутствует какой-то осознанный выбор.

"Заклинивает мужчин не реже, чем женщин. Очень часто мужчины попадают в зависимое положение от женщин, несмотря на устойчивый стереотип о мужской полигамности. Некоторые настолько сильно "увязают" в своих суженых, что потом не могут испытать влечение ни к кому, кроме одной конкретной барышни. Ни о ком кроме нее думать уже не может. И тогда начинаются разговоры, что подсыпала что-то ему, приворотила", – рассуждает Ахремчик.

С точки зрения психолога, с подобной ситуацией надо бороться. Но женщины и мужчины по-разному подходят к данной проблеме, если все-таки идут к психологу. Женщины ходят много, долго, любят поговорить, в своем роде эмоционально опустошиться. Мужчины же чаще всего исходят из того, что у них мелкие проблемы, дайте взглянуть на этого психолога, расскажите, в чем проблема, и я сам как-нибудь справлюсь.

"Обычно мужчин хватает на один-два визита, если речь идет о той же любовной зависимости. Вывести мужчину из проблемного состояния помогает определение собственных целей. Женщины часто сбивают с курса. И когда выводишь мужчину на его собственную жизнь и на тот момент, где он сбился, очень часто звучит: спасибо, я понял, все замечательно! Но переживания остаются, и мужчина старается это заглушить. И поэтому потом случаются преждевременные проблемы, инсульты, в частности", – рассказывает Ахремчик.

Вместе с тем психолог считает, даже такие тяжелые переживания, как тоска по женщине, это хорошие переживания, которые необходимо прочувствовать и прожить. И когда со временем интенсивность эмоций начинает утихать, становятся видны горизонты жизни. Иногда в качестве средства излечения используются случайные связи. Здесь тоже очень разные пути. По мнению психолога, мужчины психологически лечатся сексом. Женщины чаще всего страдают, у них появляется чувство вины. В любом случае ни для мужчины, ни для женщины подобное не может снять страдание совсем. Его можно только приглушить на время.

Беседу с психологом Лилией Ахремчик слушайте на радио Sputnik Беларусь.