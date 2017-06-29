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Пианист Земфиры и "Океана Эльзы" ищет талантливого ребенка для выступления в Минске

30.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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5 июля в Минске пройдет необычный концерт Pianoбой — бывшего клавишника Земфиры и «Океана Эльзы» Дмитрия Шурова. Выступление состоится где-то на улицах города — конкретное место пока держится организаторами в секрете, потому что для того, чтобы попасть на концерт, нужно выполнить определенные условия. Сейчас же он через соцсети ищет маленького музыканта из Беларуси, который сыграет вместе с ними.


Pianoбой — популярный украинский проект, хедлайнер киевского Дня города в этом году. Бывший клавишник двух, пожалуй, самых уважаемых групп России и Украины Дмитрий Шуров организовал собственный бэнд и выпустил уже несколько сольных альбомов. Недавно он выступил в Киеве с уличными музыкантами, продвигая идею стрит-музыки, и в Минске впервые даст концерт в нестандартном формате: сыграет «на асфальте» в секретном месте, которое будет объявлено только накануне. Тем, кто выполнит определнные условия.

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— Минск, привет! — записал певец видеообращение у себя в соцсетях. — Совсем скоро мы встретимся на концерте в Минске в совершенно секретном месте, попасть на концерт, вы не поверите, можно совершенно бесплатно, просто поучаствовав в создании шуточной конституции своего города. А чтобы сделать нашу встречу совершенно особенной, я объявляю конкурс: любой талантливый ребенок может открыть наш концерт!


Конкурс уже набрал обороты: заявок было столько, что организаторы предложили помочь всем желающим оформить видеовизитки на центральной площади района Новая Боровая. Собралось 25 участников, так что получился настоящий концерт для родителей и местных жителей. Удивляли участники не только игрой на клавишных: в ход шла и скрипка, и гитара, и, конечно, вокал.


Все видеовизитки организаторы сразу отсылают музыканту напрямую, именно он и будет выбирать победителя, который выступит вместе с ним на концерте 5 июля.

Для того чтобы выступить вместе с украинским «звездным мальчиком», необходимо сыграть на любом инструменте, записать процесс на видео и разместить его в соцсетях с хештегом #minskpianoboy или прислать ссылку на адрес minskpianoboy@gmail.com до 12.00 3 июля. Победитель будет определен вечером того же дня.

Партнер материала:

Несерьезная конституция Минска — проект, где собирают негласные правила, которые отличают районы города. Оставлять свои идеи можно на newminsk.by. Первыми правила для «конституции» предложили жители Новой Боровой, которая и стала инициатором проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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