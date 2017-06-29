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Гибель лидера «Исламского государства» подтвердили в Иране

30.06.2017 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Гибель лидера «Исламского государства» подтвердили в Иране

фото: rbc.ru

Об этом заявил командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью одному из иранских СМИ.

Представитель иранских властей заявил, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв. При этом местные СМИ распространили «фотографии мертвого террориста», которые появились еще в 2014 году.

Командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью одному из иранских СМИ сообщил, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади погиб в результате российского авиаудара, сообщает РБК со ссылкой на Daily Sabah.

Глава подразделения, которое занимается спецоперациями за пределами Ирана, заявил: «Террорист Багдади определенно мертв». Ширази указал, что смерть террориста была подтверждена по многим каналам.

Одновременно иранский государственный телеканал IRIB на своем сайте опубликовал статью об истории «арабской весны» и ИГИЛ, в которой разместил коллаж. На нем помещены фотографии мертвого мужчины и похожего на него аль-Багдади. Между тем точно такой же коллаж размещало в ноябре 2014 года итальянское информационное агентство ANSA, которое тогда сообщало о слухах в Twitter по поводу гибели террориста.

О возможном уничтожении аль-Багдади президенту России Владимиру Путину 16 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он доложил, что в конце мая ВКС России нанесли удар по объекту экстремистов под сирийской Раккой, в результате чего погибло более 100 террористов, в том числе, предположительно, аль-Багдади.

В распоряжении РБК оказалась фотография места авиаудара, нанесенного самолетами Су-34 и Су-35 по месту совещания главарей ИГ. На ней видно, как после удара по комплексу зданий, в котором, по данным Минобороны, проходило совещание лидеров ИГ, постройки оказались разрушены ракетами до основания.

 
 
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Об этом заявил командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в интервью одному из иранских СМИ.

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