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Опасная погода 30 июня: сильный ветер, ливни, грозы

30.06.2017 09:17 — Разное | БДГ  
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного шквалистого ветра, гроз и жары.

Сообщается, что почти по всей территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах возможен град и сильные ливни.

Скорость ветра 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, при грозах местами шквалистое усиление ветра достигнет 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла. Днем ожидается от 23 до 28 градусов выше нуля, по юго-востоку страны воздух прогреется до 32 градусов.

Из-за грозы, прошедшей по территории Беларуси в четверг вечером, попало электроснабжение  в более чем 400 населенных пунктах страны.

«Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 466 населенных пунктах. Из крупных - Слоним, Дятлово», - сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий вечером в  Twitter.

 
 
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси из-за сильного шквалистого ветра, гроз и жары.

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