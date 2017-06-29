Куда пойти в выходные и на День независимости в Минске, если в кармане 6 рублей и меньше

Ко Дню независимости в Минске организаторы предлагают более 40 мероприятий . Празднования развернутся у Дворца Республики, в парке Горького, на проспекте Победителей и, конечно же, в Верхнем городе — у городской ратуши. AFISHA.TUT.BY нашла для вас минимум 10 способов провести хорошо выходные бесплатно или до 6 рублей.



Фото: Анна Иванова, TUT.BY

Где: Ивент Спейс, ул. Октябрьская, 16А. Когда: 1 июля, 11:00. Сколько: бесплатно.

Берите своих питомцев и отправляйтесь на встречу с кинологом. На meet-up можно будет узнать, как правильно подобрать питание для собак, как распознавать состав корма, как кормить натуральной едой, какой режим питания подходит разным собакам и что делать в случае аллергии на корм.

Вход бесплатный, но нужна регистрация . С собаками можно.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: ул. Куйбышева 22, 6 этаж, открытое пространство «Вверх». Когда: 1 июля, 11:00. Сколько: бесплатно.

Workout приготовили для всех желающих новую тренировку, лекцию диетолога, полезные коктейли, зажигательную музыку и конкурсы с подарками. Команда разрабатывает комплексную программу тренировок и правильного питания, с учетом проблемных зон и вредных пищевых привычек занимающихся. Как попасть на праздник? Заполните регистрационную форму и приходите.



journalby.com

Где: Дана Мол, ул. П. Мстиславца, 11. Когда: 1 июля, с 12:00 до 20:00. Сколько: бесплатно.

С 12:00 в Дана Мол пройдут модные показы от брендов Rushka, Basconi, M. Reason, Prima Vera, Белорусский лен, Sisters, Love Republiс, Vince Moda, Stella Taco, Nelva. Посетителей ждут авторские презентации новинок сезона.

Кроме того, будет организована детская зона с аквагримом, а футбольная школа Kinder ball покажет несколько мастер-классов от тренеров Минска. А в 18:00 начнется концерт Naviband.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а). Когда: 1 июля, 14.00. Сколько: бесплатно.

Программа в 14.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступят Supreme duet, Никита Каменецкий и другие. В Каретном дворике к вечеру можно будет услышать «Коктейль Шаляпина» и поучаствовать в открытом мастер-классе школы танцев «Качели» и Dance Cafe.



esckaz.com

Где: Минская городская ратуша. Когда: 1 июля, 20:00. Сколько: бесплатно.

1 июля в Верхнем городе у Ратуши пройдет концерт симфонического оркестра Белорусского государственного академического музыкального театра. Также вместе с оркестром состоится презентация новой программы виртуозной скрипачки Маймуны «Пумаянке». Концерт пройдет под управлением главного дирижера — лауреата международного конкурса Юрия Галяса.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: «Двор», пл. Свободы, 4. Когда: 1 июля, 20:00. Сколько: бесплатно.

Если вы еще не были на новой летней террасе «Двор», которая расположилась в тихом дворике исторического центра города — есть повод заглянуть сюда в субботу, когда можно будет послушать Iлюжан (jazz-rock) и Hilcher (house, funk).

Важно: терраса — проект кафе Chillout, никакого отношения к винному бару по тому же адресу оно не имеет.



Фото: Елизавета Андросова, TUT.BY

Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси. Когда: 1 — 2 июля, с 11:00 до 18:00. Сколько: стоимость билета 6 рублей. Дети до 6 лет бесплатно.

1−2 июля в Ботаническом саду будет много игр, развлечений, мастер-классов, анимационных шоу, конкурсов и игрушек по специальным ценам. Здесь можно будет играть в настолки, машинки, куклы, конструкторы, и много чего еще. Вашему внутреннему ребенку понравится, а ваш настоящий ребенок будет в полном восторге.



mlife.by

Где: Дримленд, ул. Орловская, 80. Когда: 2 — 3 июля, начало в 12:00. Сколько: от 5 рублей. Купить билет

Первый день фестиваля — 2 июля — будет посвящен рок-музыке. Хэдлайнером станет единственный в России официальный трибьют AC/DC — группа Easy Dizzy. Во второй день фестиваля — 3 июля — будет звучать поп-музыка. Собственные песни исполнят герои «Евровидения» Naviband и Uzari, золотые хиты «Песняров» — Белорусский государственный ансамбль «Песняры».

В рамках развлекательной программы в оба дня будет представлен полностью обновленный набор аттракционов Urban Park Dreamland. А еще здесь развернется новый фуд-корт с ассортиментом блюд в стрит-фуд стилистике.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Где: Лошицкий парк (пр-д Чижевских, 10). Когда: 3 июля, 11:00. Сколько: бесплатно.

Пока подростки уйдут в отрыв под музыку с краской Холи на главной сцене, родители смогут отдохнуть на бесплатном пледе, наблюдая за своими любимыми. Плед, кстати, можно обсыпать краской Холи. Берите с собой корзинки с едой, а если что-то понадобится, можно докупить на площадке уличной еды.

Самые маленькие гости будут встречены на детской площадке Kid Fest, где их ждет своя тусовка. Вход на все зоны бесплатный.





Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер», «Центральный». Когда: все выходные и до 5 июля. Сколько: от 4,50 рублей. Купить билет

А от дождя можно будет спрятаться в одном из кинотеатров Минска. Почему смотрим «Гиппопотам»: во-первых, это экранизация одноименного бестселлера Стивена Фрая. Во-вторых, это экранизация Стивена Фрая. Если поклонники юмора британца уже заинтересовались, продолжим. Сам Фрай напрямую не был задействован в проекте, но сообщил продюсерской команде, что сценарий ему понравился. Фильм, в свою очередь, понравится поклонникам британского юмора.

Праздничные мероприятия ко Дню независимости



Фото: Ольга Федорова, TUT.BY

Где: пр-т Машерова, перед стелой «Минск — город-герой». Когда: 3 июля, 10:00. Сколько: бесплатно.

В День Независимости состоится парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие «Будущее Родины строить молодым». В параде будет участвовать не только пехота, но и сельскохозяйственная и военная техника. Одним из самых ярких частей праздника станет авиашоу. Также в параде будут участвовать общественные организации и объединения. Дополнится общая картина представлением «Красуй, Беларусь», в котором задействованы тысячи исполнителей.

Праздничный концерт « Каб любіць Беларусь »



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Дворец Республики. Когда: 1 июля, 14:00. Сколько: бесплатно.

Во Дворце Республики 1 июля состоится концерт «Каб любіць Беларусь». Здесь будут открыты три выставки, в том числе «Суверенная Беларусь: эпоха достижений».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Площадь у Дворца спорта. Когда: 2 июля, 13:30. Сколько: бесплатно.

В 13.30 проспект Победителей вдоль Дворца спорта превратится в импровизированную площадь, встречающую праздничный арт-парад «Пад сцягам з вышыванкай» из числа представителей талантливой и одаренной молодежи из всех регионов страны: творческих коллективов, духовых и инструментальных оркестров, фольклорных коллективов, танцевальных школ, театров. Участники арт-парада в национальных костюмах или одежде с элементами национального орнамента представят свои показательные выступления.

В 14.00 на главной сцене состоится торжественная церемония открытия праздника, которая даст старт фейерверку мероприятий и акций.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: на 6 площадках. Когда: 3 июля в 23:00. Сколько: бесплатно.

В 21.00 на площадке у стелы «Минск — город-герой» начнется гала-концерт «Беларусь молодая моя». Праздничный салют расцветит небо Минска в 23.00. После чего концертная программа продолжится (завершится в 1.00).

Салют в Минске дадут сразу в шести точках столицы. Первые залпы будут даны в 23:00 — сразу по завершению гала-концерта. Установки для салютов будут размещены в парке Победы, на территории аэропорта «Минск-1», около водохранилища Дрозды, в районе Новинок, в микрорайоне Восточный и около Чижовского кладбища — то есть салют 3 июля будет виден отовсюду. В сумме городские власти обещают, что будут даны 30 залпов.