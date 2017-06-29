Бывший дизайнер Apple показал ранние прототипы iPhone

Дизайнер клавиатуры первого iPhone Кен Коциенда (Ken Kocienda) в честь 10-летия со дня выхода смартфона опубликовал в своем твиттере фотографию двух прототипов. На устройствах нет логотипов Apple и они обрамлены широкой боковой рамкой. Об этом рассказывает TJournal .



Изображение: @kocienda / tjournal.ru

Дизайнер пояснил, что использовал эти модели, когда работал над программным обеспечением для клавиатуры. Он добавил, что на ранних этапах смартфоны называли валлаби — в честь одного из семейств кенгуру, но причин такого названия он не раскрыл.

«Я держал эти устройства в своём ящике стола много лет. Когда я покидал Apple, мне было тяжело вернуть оборудование, как сказать „прощай“ старым друзьям», — написал бывший работник компании.

В предыдущих рассекреченных прототипах айфонов были разъемы USB и Ethernet, восьмиугольный корпус или поддельная операционная система.