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Бывший дизайнер Apple показал ранние прототипы iPhone

30.06.2017 09:42 — Разное | Tut.by  
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Дизайнер клавиатуры первого iPhone Кен Коциенда (Ken Kocienda) в честь 10-летия со дня выхода смартфона опубликовал в своем твиттере фотографию двух прототипов. На устройствах нет логотипов Apple и они обрамлены широкой боковой рамкой. Об этом рассказывает TJournal.


Изображение: @kocienda / tjournal.ru

Дизайнер пояснил, что использовал эти модели, когда работал над программным обеспечением для клавиатуры. Он добавил, что на ранних этапах смартфоны называли валлаби — в честь одного из семейств кенгуру, но причин такого названия он не раскрыл.

«Я держал эти устройства в своём ящике стола много лет. Когда я покидал Apple, мне было тяжело вернуть оборудование, как сказать „прощай“ старым друзьям», — написал бывший работник компании.

В предыдущих рассекреченных прототипах айфонов были разъемы USB и Ethernet, восьмиугольный корпус или поддельная операционная система.

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На устройствах нет логотипов Apple и они обрамлены широкой боковой рамкой.

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