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Бывший дизайнер Apple показал ранние прототипы iPhone
Дизайнер клавиатуры первого iPhone Кен Коциенда (Ken Kocienda) в честь 10-летия со дня выхода смартфона
Дизайнер пояснил, что использовал эти модели, когда работал над программным обеспечением для клавиатуры. Он добавил, что на ранних этапах смартфоны называли валлаби — в честь одного из семейств кенгуру, но причин такого названия он не раскрыл.
«Я держал эти устройства в своём ящике стола много лет. Когда я покидал Apple, мне было тяжело вернуть оборудование, как сказать „прощай“ старым друзьям», — написал бывший работник компании.
В предыдущих рассекреченных прототипах айфонов были разъемы USB и Ethernet, восьмиугольный корпус или поддельная операционная система.
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На устройствах нет логотипов Apple и они обрамлены широкой боковой рамкой.
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