Трамп намерен обеспечить США энергетическое доминирование в мире

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Президент США Дональд Трамп анонсировал меры, которые он намерен предпринять для наступления «золотой эры» американской энергетики. В планах – увеличение добычи нефти, экспорт газа в Азию и Европу, поставки угля в Украину.

«Наступает золотая эра американской энергетики, поверьте мне», - заявил Трамп, выступая в министерстве энергетики.

Одним из шагов, необходимых для реализации заявленных Трампом планов, станет отмена решений его предшественника Барака Обамы, принятых в последние дни его президентства, сообщают «Ведомости ». 20 декабря 2016 г. он запретил на неопределенный срок продажу новых разрешений на бурение нефтегазовых скважин на шельфах Арктики и Атлантического океана. При этом решения главы государства в США могут быть пересмотрены не чаще чем раз в пять лет. Сейчас министерство внутренних дел работает над устранением этого запрета. Это одна из озвученных Трампом инициатив. Распоряжение о расширении бурения на шельфе он подписал еще в апреле этого года.

Расширению экспорта нефти будет способствовать одобренное Белым домом строительство нового трубопровода, который соединит США и Мексику. Новая магистраль будет проложена под стеной, которой Вашингтон намерен отгородиться от нелегальных мигрантов из Мексики.

В то же время Трамп делает ставку на увеличение экспорта и других энергоносителей, в том числе сжиженного природного газа, в Азию и в Восточную Европу. На следующей неделе в Варшаве у него состоится встреча с потенциальными европейскими импортерами. Поставки угля на внешние рынки за первые пять месяцев 2017 г., по данным минэнерго США, выросли на 19%. Поставлять этот вид топлива США готовы и на Украину.

Бум в нефтегазовом секторе предполагает создание «миллионов рабочих мест» - одной из предвыборных инициатив Трампа. Президент указал, что за последние три десятилетия число занятых в энергетическом секторе сотрудников снизилось почти вдвое: с 1,18 млн в 1981 г. до 655 300 сейчас. Эту ситуацию Трамп также намерен исправить.