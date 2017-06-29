Рекордный подоходный налог в казну Минска уплатил Виктор Прокопеня

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фото: Probusiness.by Минска уплатил Виктор Прокопеня">

Сумма составила 1,4 миллиона долларов, за что ИТ-бизнесмен удостоился благодарственного письма из налоговой.

Самый большой доход за 2016 год, который задекларировали минчане, составил 27,9 миллиона рублей (больше 14,4 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). Вторую строчку по этому показателю занял житель столицы с суммой в 21,4 миллиона рублей (почти 11,1 миллиона долларов), сообщили TUT.BY в инспекции по налогам и сбора по городу Минску. Оба жителя Минска получили солидные доходы из-за границы.

При этом еще один минчанин заплатил самый большой подоходный налог — 2,7 миллиона рублей (более 1,4 миллиона долларов). Для сравнения: за 2015 год рекорд по налогу составил 295 тысяч долларов, а за 2014-й год — 350 тысяч долларов.

Чем занимается лидер по начисленному подоходному налогу за прошлый год, ИМНС не сообщила.

Однако известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня у себя на странице в Facebook сообщил, что плательщиком-рекордсменом является он.

При этом проверка МНС подтвердила, что налог уплачен со всех доходов бизнесмена, а сам он получил от МНС благодарственное письмо.





Всего в текущем году в налоговые органы Минска представили налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц около 11 000 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество принятых деклараций существенно не изменилось, уточнили в ИНМС по Минску.

В основном физлица предоставляли налоговые декларации из-за получения доходов за границей или из-за границы, доходов от продажи имущества (автомобилей, недвижимости, иного имущества), доходов от сдачи внаём помещений.

— На основании представленных налоговых деклараций налоговыми органами Минска исчислено и предъявлено к уплате в бюджет более 26 миллионов рублей подоходного налога, — отметили в ИНМС по Минску.

