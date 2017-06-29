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Ураган, прошедший по Беларуси 29 июня, обесточил сотни населенных пунктов

30.06.2017 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Ураган, прошедший по Беларуси 29 июня, обесточил сотни населенных пунктов

фото: Alextv.zp.ua

Во время грозового фронта порывы ветра достигали 22 м в секунду.

По данным МЧС, пострадали 11 населенных пунктов в Гродненской и Минской областях. Повреждены кровли 56 жилых домов, нескольких объектов соцкультбыта и сельскохозяйственных построек.

В результате падения деревьев (58 случаев) были повреждены 3 автомобиля. В Кобринском и Березовском районах Брестской области деревья падали на железнодорожные пути и линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики. В результате было нарушено расписание движения 7 пассажирских поездов.

В течение суток периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов, более половины которых - в Гродненской области.

 
 
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Во время грозового фронта порывы ветра достигали 22 м в секунду.

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