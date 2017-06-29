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Адель заявила о возможном прекращении концертной деятельности

30.06.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность. Это заявление певица сделала во время своего недавнего шоу в Лондоне на стадионе Wimbley Stadium. Об этом она написала в письме поклонникам, фотографию которого выложили в фанатский Instagram-аккаунт.


Запись Адель была сделана на листке с концертной программой. В ней певица рассказала, что по окончании 15-месячных гастролей и 18 месяцев после выхода альбома «25», «мы пришли к концу пути».

— Турне — это своеобразная вещь, она мне не особо подходит. Я настоящий домосед и меня могут радовать мелочи. Плюс я драматизирую и имею ужасную историю гастролей. Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома, — говорит Адель.

Певица подчеркивает, что за свою карьеру успела дать более 100 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.

 

Photo by Traci @tracii_m Translation by @wannabeadkins Adele @Adele's letter from her your book! «So this is it after 15 months on the road and 18 months of 25 we are at the end. We have taken this tour across uk+ Ireland, throughout Europe, all over America and I finally got to go to Australia and New Zealand too. Touring is a peculiar thing, it doesn’t suit me particularly well. I’m a real homebody and I get so much joy in the small things. Plus I’m dramatic and have a terrible history of touring. Until now that is! I’ve done 119 shows and these last 4 will take me up to 123, it has been hard out an absolute thrill and pleasure to have done. I only ever did this tour for you and to hopefully have an impact on you the way that some of my favourite artist have had on me live. And I wanted my final shows to be in London because I don’t know if I’ll ever tour again and so I want my last time to be at home. Thank you for coming, for all of your ridiculous love and kindness. I will remember all of this for the rest of my life. Love you. Goodnight for now» ❤️Adele #Adele #Adelettes #AdeleLive2017

Публикация от Adelettes (c)® (@adelettes) Июн 28 2017 в 8:16 PDT

«Я делала это только для вас в надежде, что смогу повлиять на вас так же, как когда-то на меня повлияли во время живых выступлений любимые артисты», — добавила исполнительница.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».

 
 
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Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность.

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