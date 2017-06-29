Адель заявила о возможном прекращении концертной деятельности

Британская певица Адель может прекратить концертную деятельность. Это заявление певица сделала во время своего недавнего шоу в Лондоне на стадионе Wimbley Stadium. Об этом она написала в письме поклонникам, фотографию которого выложили в фанатский Instagram-аккаунт.





Запись Адель была сделана на листке с концертной программой. В ней певица рассказала, что по окончании 15-месячных гастролей и 18 месяцев после выхода альбома «25», «мы пришли к концу пути».

— Турне — это своеобразная вещь, она мне не особо подходит. Я настоящий домосед и меня могут радовать мелочи. Плюс я драматизирую и имею ужасную историю гастролей. Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома, — говорит Адель.

Певица подчеркивает, что за свою карьеру успела дать более 100 концертов в Великобритании, Ирландии, Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.

«Я делала это только для вас в надежде, что смогу повлиять на вас так же, как когда-то на меня повлияли во время живых выступлений любимые артисты», — добавила исполнительница.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми-2017» ей присудили статуэтки за «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года», а также награду в категории «Лучший альбом».