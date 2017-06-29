Исследование: сколько белорусы тратят в соцсетях на премиум-статусы и подарки

За последние полгода белорусы потратили на развлечения и общение в соцсетях почти вдвое больше, чем за такой же период год назад, сообщают аналитики сервиса «Яндекс.Деньги».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Число платежей выросло почти на 45%. Чаще всего жители Беларуси расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 21,6 рубля. Годом ранее эта сумма была меньше — 14,7 рубля. Активнее всего жители Беларуси оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода на каждого пользователя в среднем приходится три платежа.

В исследовании учитывались платежи пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска, Бобруйска, Полоцка и других городов страны.