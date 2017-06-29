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Масштабные пожары в Сибири видно из космоса

30.06.2017 10:33 — Разное | Tut.by  
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Этим летом на юге Сибири пожары охватили более 538 квадратных километров леса. Спутники NASA на орбите Земли сделали фото, которое показывает масштабы происходящего.


Изображение: NASA Earth Observatory / sciencealert.com

На изображениях со спутника Aqua можно увидеть лесные пожары и столбы дыма по всему региону. По данным спутника Suomi NPP, очень плотный дым проник поднялся на большие высоты.

Правда, самое разрушительное воздействие этих лесных пожаров невозможно увидеть со спутника. Сибирскую тайгу называют зелеными «легкими» планеты. От состояния этих лесов зависит кислородный и углеродный баланс приземного слоя атмосферы.

Когда эти леса горят, в атмосферу выбрасывается огромное количество углерода. Это может повлиять на изменение климата на планете.

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Правда, самое разрушительное воздействие этих лесных пожаров невозможно увидеть со спутника.

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