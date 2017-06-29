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СК освободит всех фигурантов дела «Белого легиона»

30.06.2017 10:39 — Разное | Ежедневник  
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СК освободит всех фигурантов дела «Белого легиона»

фото: Gp.by

Как сообщил глава Следственного комитета, до конца дня 30 июня все лица, задержанные в рамках этого дела, будут отпущены.

Фигуранты дела так называемого "Белого легиона" до конца дня выйдут на свободу. Об этом сообщил сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

"Мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов этого дела нет. Мы приняли решение об изменении им меры пресечения. Думаю, до конца этого дня не останется под стражей фигурантов по этому делу", - сказал Носкевич.

Глава СК воздержался от комментариев по поводу перспектив данного дела. «Следствие покажет», - заявил Носкевич

Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существование 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». С молодофронтовцев вскоре сняли обвинения, напоминает TUT.BY.

16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках прекращено. СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). За последние недели большинство из них вышли из СИЗО № 1 на Володарского.

Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие разбирается и «пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда» дело «Белого легиона».

 
 
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Как сообщил глава Следственного комитета, до конца дня 30 июня все лица, задержанные в рамках этого дела, будут отпущены.

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