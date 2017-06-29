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Чилийские хирурги смотрели полуфинал Кубка конфедераций во время операции
Хирурги одной из чилийских больниц смотрели по телевизору полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия — Чили во время проведения операции. Об этом сообщает
В Сеть попала видеозапись, на которой медики радуются сэйву вратаря чилийской сборной Клаудио Браво в серии пенальти. В это время на операционном столе лежит пациент.
Ролик вызвал широкий общественный резонанс в Чили. Депутат парламента страны Карла Рубилар подвергла врачей жесткой критике и пообещала разобраться в произошедшем.
28 июня в Казани в полуфинале Кубка конфедераций сборная Чили
В другом полуфинале 29 июня в Сочи
2 июля в Москве в финале Кубка конфедераций сыграют Чили — Германия (начало в 21.00 по минскому времени), за бронзу поспорят Португалия — Мексика (15.00).
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Хирурги одной из чилийских больниц смотрели по телевизору полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия - Чили во время проведения операции.
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