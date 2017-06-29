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Парламент Германии разрешил однополые браки

30.06.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Закон об однополых браках принят немецким Бундестагом в пятницу, передает Sputnik Deutschland.

Парламент Германии разрешил однополые браки
© Pixabay
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Последние годы в Германии разрешены так называемые "гражданские партнерства" — к подобной форме узаконивания отношений прибегают как гомо-, так гетеросексуальные пары.

Бундестаг 30 июня решил рассмотреть законопроект о легализации однополых браков. Что примечательно, канцлер Ангела Меркель неоднократно выступала против закона и заявляла, что браком можно считать лишь партнерство между мужчиной и женщиной. Лишь за пару дней до голосования она смягчила риторику и добавила, что брак — личное дело каждого.

Однако часть Христианско-демократического союза выступала против закона. В итоге за легализацию гей-браков в Германии проголосовали 393 депутата, против — 226, а четверо парламентариев воздержались.

Поддержку законопроекту оказали социал-демократы, левые и "зеленые" — они давно заявляли о необходимости принятия подобного решения. Когда закон об однополых браках вступит в силу, пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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В Бундестаге против закона выступила канцлер Ангела Меркель и ее партия, однако он все равно был принят.

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