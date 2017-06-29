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На фестивале "Папа отдыхает" в Минске пройдет первый чемпионат по поеданию гамбургеров

30.06.2017 11:16 — Разное | Tut.by  
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На проходящем 2−3 июля музыкально-развлекательном фестивале «Папа отдыхает» в обновленном Urban Park Dreamland пройдет первый в Беларуси чемпионат по поеданию гамбургеров. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля будут Easy Dizzy (официальный трибьют AC/DC) и NaviBand, билеты стоят от 9,5 рублей.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фотограф: Вадим Замировский, TUT.BY

Чемпионаты по поеданию гамбургеров проводятся по всему миру с 70-х годов. Варианты соревнования бывают разными: на количество (рекорд составляет более 100 гамбургеров) и скорость (рекорд — 5 гамбургеров за минуту). В Беларуси несколько лет назад была одна попытка проведения подобного состязания, но вместо гамбургеров участники почему-то ели 1,5-килограммовые сэндвичи.

— В нашем случае участники будут есть настоящие гамбургеры от ebyrger.by, так что все по-честному. Соревноваться смогут те, кто изъявит желание прямо на площадке, — говорит Алексей Подрез, организатор фестиваля. — Мы понимаем, что к любому развлечению надо относиться ответственно, поэтому выбираем менее травматичный для организма вариант — на скорость. На всякий случай на площадке будет дежурить медицинская бригада.

Фестиваль «Папа отдыхает» объединит хорошую музыку, вкусную еду и интересные развлечения. Развлечения и фудкорты (более 40 точек) стартуют в 12.00. В рамках развлекательной программы в оба дня будет представлен полностью обновленный набор аттракционов Urban Park Dreamland, где на смену устаревшим каруселям пришли современные аттракционы для активного отдыха: от спортивных площадок до квестов, скалодрома и веревочного городка.

Музыкальная программа стартует к вечеру. В первый день — 2 июля — будут звучать классические и современные рок-хиты в исполнении лучших кавер-групп во главе с Easy Dizzy — единственным в России официальным трибьютом AC/DC. Во второй день — 3 июля — предпочтение будет отдано поп-музыке во главе с БГА «Песняры» и героями «Евровидения 2017» Naviband.

Стартовая цена на билеты составляет 9,5 рублей и будет повышаться до 17 рублей. Детям до 12 лет вход бесплатный.

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На проходящем 2−3 июля фестивале "Папа отдыхает" в обновленном Urban Park Dreamland пройдет первый в Беларуси чемпионат по поеданию гамбургеров.

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