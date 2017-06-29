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Канадский тафгай станет главным тренером минского "Динамо"

30.06.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» достигло предварительной договоренности о подписании соглашения с канадским специалистом Горди Дуайером, который станет главным тренером «зубров».


Фото: hcdinamo.by

Дуайер — 39-летний канадский тренер, возглавлявший ранее хорватский "Медвешчак" и швейцарскую "Амбри-Пиотту".

В декабре 2016 года входил в тренерский штаб сборной Канады, которая выиграла Кубок Шпенглера. Также работал с юношеской сборной своей страны.

В качестве игрока провел 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии. Отметим, что нападающий Дуайер отличался жестким, неуступчивым характером. Эти его черты были свойственны и «Медвешчаку», который он возглавлял.

В качестве тафгая провел 237 боев на льду.

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Минское "Динамо" достигло предварительной договоренности о подписании соглашения с канадским специалистом Горди Дуайером, который станет главным тренером...

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