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Глава СК не исключил освобождения бизнесмена Виталия Арбузова из-под стражи
30.06.2017 11:26 — Разное | Ежедневник
фото: Kp.by
Однако прежде, по словам Ивана Носкевича, должна быть определена сумма ущерба и приняты меры к ее возмещению.
«В настоящий момент он находится под стражей. Для того, чтобы принять решение об изменении меры пресечения, в первую очередь, необходимо точно определить сумму нанесенного ущерба и принять меры к его возмещению. На данный момент сумма устанавливается. При этом я не исключаю такой возможности [изменении меры пресечения]. Если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей, поверьте, это не самоцель Следственного комитета», – отметил руководитель СК на встрече с журналистами.
Совладелец холдинга Fenox Global Group и венчурного фонда Fenox Venture Capital Виталий Арбузов
Арбузов,
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Однако прежде, по словам Ивана Носкевича, должна быть определена сумма ущерба и приняты меры к ее возмещению.
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