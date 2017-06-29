ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава СК не исключил освобождения бизнесмена Виталия Арбузова из-под стражи

30.06.2017 11:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глава СК не исключил освобождения бизнесмена Виталия Арбузова из-под стражи

фото: Kp.by

Однако прежде, по словам Ивана Носкевича, должна быть определена сумма ущерба и приняты меры к ее возмещению.

 «В настоящий момент он находится под стражей. Для того, чтобы принять решение об изменении меры пресечения, в первую очередь, необходимо точно определить сумму нанесенного ущерба и принять меры к его возмещению. На данный момент сумма устанавливается. При этом я не исключаю такой возможности [изменении меры пресечения]. Если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей, поверьте, это не самоцель Следственного комитета», – отметил руководитель СК на встрече с журналистами.

Совладелец холдинга Fenox Global Group и венчурного фонда Fenox Venture Capital Виталий Арбузов был задержан в апреле этого года по подозрению в неуплате налогов.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако прежде, по словам Ивана Носкевича, должна быть определена сумма ущерба и приняты меры к ее возмещению.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядит французская вилла брата последнего русского царя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика